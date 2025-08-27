Ce e mai avantajos în vremuri incerte: plătești creditul anticipat sau economisești? (P)

Deși România traversează o perioadă de incertitudine economică, paradoxal, clujenii au luat mai multe credite în prima jumătate a anului decât în același interval din 2024. Eliminarea cotei reduse de TVA a accelerat tranzacțiile pe segmentul locuințelor noi și a impulsionat cererea de creditare.

Din toamnă, cererea pentru creditele ipotecare ar putea să se diminueze ușor, semn că prudența financiară revine în prim plan. În orașe precum Cluj-Napoca, unde costul vieții e tot mai mare, fiecare decizie financiară contează: alegi să-ți reduci datoria sau pui bani deoparte?

Începe cu un fond de siguranță pentru liniștea ta financiară

Pentru a face față oricăror situații neprevăzute, Adrian Asoltanie, expert în educație financiară, recomandă să îți construiești un fond de siguranță echivalent cu cel puțin 3 luni de cheltuieli.

După ce ai consolidat acest fond, următorul pas e să te uiți la creditul ipotecar. Poate fi optimizat?

Rambursarea anticipată nu doar că reduce datoria, dar îți poate scurta creditul cu ani întregi. “Poți opta pentru păstrarea ratei lunare și reducerea perioadei noului credit, însă recomand mai degrabă o rată mai mică și flexibilitate” explică Adrian Asoltanie.

Sumele mici plătite anticipat fac diferența pe termen lung

Dacă ești pregătit pentru a rambursa anticipat, momentul oportun pentru a plăti în avans este chiar în ziua scadenței. Laura Andănuță, broker Imobiliare.ro Finance, precizează că “Poți plăti oricând după ziua scadenței, însă banca calculează dobânda pentru fiecare zi suplimentară. Cu cât plătești mai repede, cu atât economisești mai mult”.

Acest efort se reflectă imediat în costurile totale. De exemplu, pentru un credit ipotecar în valoare de 500.000 de lei, pe 30 de ani, cu o dobândă calculată IRCC, o plată anticipată de 600 de lei în primul an reduce graficul de rambursare cu o lună. Economisești astfel aproximativ 2.130 lei.

Calculele de mai jos arată cum scurtarea perioadei de rambursare prin plăți anticipate duce la economii substanțiale la dobândă:

Valoare credit Perioadă rambursare Total dobândă de rambursat

500.000 lei 30 de ani 759.457 lei 15 ani 310.228 lei 10 ani 184.466 lei

Dacă vrei să vezi cum poți planifica plăți anticipate, poți citi ghidul Imobiliare.ro Finance pentru mai multe detalii despre procesul de rambursare anticipată pentru un credit ipotecar.

Refinanțarea, o alternativă pentru a reduce rata lunară

Pe lângă plățile anticipate, o altă strategie pentru a-ți optimiza costurile este refinanțarea, mai ales în cazul creditelor cu dobândă variabilă.

“Refinanțarea trebuie să fie o prioritate. Recomand colaborarea cu un broker care ușurează și scurtează mult procesul și birocrația, cu atât mai mult cu cât serviciul este gratuit. Acest pas reduce costurile lunare și stabilizează rata pentru următorii 3-5 ani” a adăugat Adrian Asoltanie.

Evaluarea atentă a opțiunilor te ajută să economisești și să-ți menții liniștea financiară chiar și în vremuri incerte. Află aici dacă refinanțarea este o soluție potrivită pentru tine și vezi cum poți obține cele mai bune condiții.