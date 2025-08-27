Vreme frumoasă cu temperaturi în creștere și maxime de 32 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se încălzește treptat, astfel că maximele termice vor ajunge la 32 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru miercuri, 27 august

Temperaturile de vară se mențin, astfel că după episodul de răcire termică accentuată, maximele zilei vor trece de 30 de grade Celsius în sudul țării.

Miercuri, 27 august, vremea se încălzește în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări locale și temporare, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor situa între 23 - 32 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 - 20 de grade.

În Cluj, vremea va fi plăcută, cu un cer preponderent senin și înnorări locale, dar cu șanse minime de precipitații, iar vântul va sufla slab și moderat.

Maxima zilei va ajunge la 28 de grade Celsius, iar minima termică va indica 11 grade Celsius.

În zilele următoare temperaturile vor urca la 30 – 31 de grade Celsius, astfel că vom avea parte de un weekend călduros, însă în ultima zi a săptămânii vremea va deveni instabilă, cu înnorări persistente și posibile episoade scurte de precipitații.

Foto: Depositphotos.com

