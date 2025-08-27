Miletic laudă stilul lui Silvășan: „Îmi place, mi se potrivește!”

Pivotul transferat în această vară de U-BT Cluj-Napoca, Dușan Miletic (27 de ani), a oferit primele declarații după transferul în România.

Miletic speră să facă un sezon reușit cu U-BT la prima participare a echipei în Liga ABA | Foto: U-BT Cluj-Napoca.

Sârbul a evoluat ultima oară în țara natală, pentru Spartak Subotica. El a fost al 8-lea jucător transferat în această vară de campioana naționala la baschet masculin.

Miletic a spus, pentru site-ul oficial al clubului, ce impresii are după sosirea în România. El spune că deja s-a acomodat cu noii colegi și cu filozofia antrenorului Mihai Silvășan, dar și că se declară pregătit pentru a face performanță în maioul lui U-BT.

„Echipa este nouă și avem o mulțime de jucători noi. Partea bună este că toți jucătorii sunt tipi de treabă și cred că acesta este unul dintre principalele lucruri pentru a crea o chimie bună în echipă.

Îmi place filosofia antrenorului, îi place să joace rapid, cu multă energie, iar asta se potrivește stilului meu. Vrea să invit fanii și abia aștept să joc într-o sală plină, să simt energia, pentru că toată lumea a spus că fanii sunt uimitori”, a spus noul baschetbalist de la U-BT.

Clujenii s-au reunit lunea trecută, pe 18 august, iar până la sfârșitul primei săptămâni din septembrie vor efectua o pregătire pe plan local, după care vor pleca la Vâlcea pentru un stagiu de pregătire.

