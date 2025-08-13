Unitatea de Primire a Urgențelor de pe Clinicilor va fi modernizată. Consiliul Județean preia clădirea de la Primărie.

Clădire în care funcționează Unitatea de Primire a Urgențelor (U.P.U.) va fi preluată de Consiliul Județean de la Primăria municipiului Cluj-Napoca și va fi modernizată.

Clădirea U.P.U. din Cluj-Napoca va fi modernizată | Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj a aprobat, în cadrul ședinței extraordinare din data de 13 august 2025, transmiterea imobilului pe strada Clinicilor nr. 3-5, în care funcționează Unitatea de Primire a Urgențelor (U.P.U.) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Județului Cluj și constituirea, de către forul administrativ județean, a dreptului de administrare în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca

UPU Cluj va fi modernizată

„Am răspuns pozitiv solicitării spitalului de a le acorda dreptul de administrare asupra acestei clădiri, astfel încât să poată accesa un grant european de modernizare a UPU. Este un proiect extrem de important pentru comunitatea clujeană, motiv pentru care a fost și datoria noastră de a ne da întregul concurs pentru reușita atragerii acestor bani europeni, în beneficiul direct al pacienților care ajung în această unitate medicală”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Cluj și conducătorul ședinței extraordinare, Radu Rațiu.

Prin preluarea în domeniul public al Județului Cluj și, ulterior, atribuirea în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență, se reglementează situația juridică a acestei clădiri.

Concret, se realizează o identitate clară între titularul dreptului de proprietate publică și a dreptului de administrare asupra terenului și asupra clădirii, creându-se în acest fel condițiile legale necesare pentru reușita implementării proiectului de investiții vizat de spital.

„Amintim faptul că Spitalul Județean de Urgență a inițiat demersurile pentru accesarea proiectului «Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare care tratează pacienți clinici-politraumă», în cadrul Programului Sănătate. Acesta urmărește îmbunătățirea capabilității și capacității de asigurare a serviciilor medicale destinate tratării pacienților critici, cu politraume, care ajung în cadrul U.P.U”, a transmis Consiliul Județean Cluj.

