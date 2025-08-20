Primăria ar putea deveni acționar la Aeroportul Cluj. Boc: „Parteneriatul există, nu vom fi în afara jocului”.

Aeroportul Internațional Cluj va fi reorganizat din punct de vedere juridic din regie în subordinea Consiliului Județean în societate pe acțiuni. Primăria poate fi parte a acestui acționariat. „Suntem acolo și nu vom fi în afara jocului”, spune Emil Boc.

Marți, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe a anunțat inițierea demersurilor pentru transformarea Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj din regie autonomă în societate pe acțiuni.

Proiectul este menit să ofere mai multă stabilitate și să permită dezvoltarea proiectelor de infrastructură aeroportuară.

De altfel, Alin Tișe a explicat că Primăria Cluj-Napoca se poate regăsi printre acționari.

„Municipiul Cluj-Napoca poate fi acționar. Am discutat cu primarul Emil Boc pe această temă. Primăria Cluj poate cumpăra o parte din acțiuni, pentru a fi acționar.

Măsura este menită să ofere stabilitate. Prin noua formă de organizare, vom vedea ce poate face Consiliul Județean pentru a finanța Aeroportul pentru continuarea diverselor investiții. Sunt proiecții pe termen mediu și lung, pentru următorii 20 de ani”, a anunțat, marți, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, în cadrul unei conferințe comune susținute împreună cu David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional Cluj.

Boc: Parteneriatul există și va funcționa în continuare

Primarul Clujului Emil Boc nu a exclus ideea și a explicat că administrația locală a sprijinit constant Aeroportul Internațional Cluj.

„Aeroportul este pentru noi o investiție strategică a județului și a orașului. Avem respect total pentru munca pe care directorul David Ciceo o face acolo de ani buni de zile. Este o poartă de intrare în Transilvania.

De fiecare dată noi am sprijinit Aeroportul, inclusiv prin suprafețe de teren în urma retrocedărilor, dar și prin proceduri administrative, care au permis Aeroportului să se extindă. Astfel, chiar dacă nu am fost acționari, am sprijinit dezvoltarea Aeroportului din Cluj.

Și pe mai departe vom fi parte la orice demers prin care vom putea să construim. De altfel, așa cum a fost și în cazul Park&Ride-ului de lângă Aeroport, acest parteneriat a existat și va funcționa în continuare.

Suntem acolo și nu vom fi în afara jocului. Vom încerca să fim parte constructivă cu tot ce putem”, a declarat, miercuri, Emil Boc în cadrul unei intervenții radio locale.

Transformarea regiei Aeroportului „Avram Iancu” Cluj în societate pe acțiuni vizează dispoziții tranzitorii în noul statut potrivit cărora locurile de muncă vor fi menținute, iar acțiunile vor rămâne în patrimoniul județului Cluj.

După cum a precizat David Ciceo, CEO Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, o eventuală transformare în societate pe acțuni va fi operată astfel încât să ofere continuitate proiectelor de dezvoltare sub o structură de conducere stabilă.

Aeroportul Internațional Cluj va beneficia în următorii ani de investiții majore de peste 333 de milioane de euro, astfel încât să răspundă țintei de 10 milioane de pasageri până în 2045 și provocărilor din domeniul aviației.

