Aeroportul Internațional Cluj, reorganizat în societate pe acțiuni pentru eficientizarea proiectelor de dezvoltare. Alin Tișe: „Va fi mult mai profitabil economic”.

Aeroportul Internațional Cluj va fi reorganizat din punct de vedere juridic din regie în subordinea Consiliului Județean Cluj în societate pe acțiuni. „Demersul va asigura stabilitatea necesară pentru proiectele de dezvoltare ale aeroportului”, spune Alin Tișe.

Aeroportul Internațional Cluj va beneficia în următorii ani de investiții majore de peste 333 de milioane de euro, astfel încât să răspundă țintei de 10 milioane de pasageri până în 2045 și provocărilor din domeniul aviației.

La începutul toamnei, Consiliul Județean Cluj va dezbate un proiect menit să ofere stabilitate pentru dezvoltarea Aeroportului din Cluj.

Alin Tișe a anunțat inițierea demersurilor pentru transformarea Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj din regie autonomă în societate pe acțiuni, statut care prevede și o serie de dispoziții tranzitorii importante, precum menținerea tuturor locurilor de muncă actuale și păstrarea proprietății județului Cluj în structura acționariatului.

„Regândim regia pe care o avem. Promovăm în ședința din septembrie o reorganizare a regiei sub forma unei societăți pe acțiuni.

Ne dorim o societate pe acțiuni profitabilă, care va fi mult mai eficientă economic. Vom prevedea explicit ca să rămână în patrimoniul județului, iar locurile de muncă vor fi păstrate”, a anunțat, marți, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, în cadrul unei conferințe comune susținute împreună cu David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional Cluj.

Transformarea regiei Aeroportului „Avram Iancu” Cluj în societate pe acțiuni vizează dispoziții tranzitorii în noul statut potrivit cărora locurile de muncă vor fi menținute, iar acțiunile vor rămâne în patrimoniul județului Cluj.

De altfel, Alin Tișe a explicat că Primăria Cluj-Napoca se poate regăsi printre acționari.

„Ne gândum să atragem resurse alternative pentru realizarea investițiilor propuse. Ne-am întâlnit în acest sens și cu reprezentanții Bursei de Valori București. Rolul nostru va fi să găsim resurse alternative, iar Aeroportul va pune în aplicare aceste proiecte pentru realizarea obiectivelor propuse. Părțile sociale vor rămâne în proprietatea județului.

Municipiul Cluj-Napoca poate fi acționar. Am discutat cu primarul Emil Boc pe această temă. Primăria Cluj poate cumpăra o parte din acțiuni, pentru a fi acționar.

Măsura este menită să ofere stabilitate. Prin noua formă de organizare, vom vedea ce poate face Consiliul Județean pentru a finanța Aeroportul pentru continuarea diverselor investiții. Sunt proiecții pe termen mediu și lung, pentru următorii 20 de ani.

Referitor la forma de administrație a Aeroportului – mandatele sunt în curs. Nu vom interfera în aceste mandate, pentru a evita discuții inutile. Am gândit o formă tranzitorie prin care oamenii care au mandate își vor menține mandatele la început. Aeroportul va continua într-o formă de stabilitate”, a explicat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

După cum a precizat David Ciceo, CEO Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, o eventuală transformare în societate pe acțuni va fi operată astfel încât să ofere continuitate proiectelor de dezvoltare sub o structură de conducere stabilă.

Proiectul privin reorganizarea juridică a Aeroportului din Cluj în societate pe acțiuni urmează să fie prezentat și dezbătut de toate partidele politice reprezentate în Consiliul Județean.

