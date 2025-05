Trenul metropolitan Cluj, proiect de 250 de milioane de euro, bani europeni. Boc: „Clujul își va menține direcția europeană de modernizare”.

Acord decisiv pentru realizarea proiectului trenului metropolitan Cluj, din bani europeni. „Va contribui decisiv la fluidizarea traficului și extinderea locuirii de calitate”, spune primarul Emil Boc.

Boc, despre proiectul trenului metropolitan:, realizat din bani europeni: „Clujul își va menține direcția europeană de modernizare”.|Foto: monitorulcj.ro

Consiliul Local a aprobat, luni, acordul de parteneriat cu CFR SA pentru realizarea trenului metropolitan Cluj, cu 24 de voturi, exprimate în unanimitate, „pentru”.

CITEȘTE ȘI:

Primăria încheie un parteneriat cu CFR pentru realizarea trenului metropolitan

„Un proiect extrem de important pentru viitorul mobilității din Cluj.

Este vorba de acordul de parteneriat pe care îl încheiem cu CFR SA, adică administratorul căii ferate, pe unde va circula trenul metropolitan

Este una din piesele esențiale care vizează proiectul nostru. Probabil, ultima, dar vom vedea în finalizarea procedurii de clarificări cu Ministerul Transporturilor dacă un alt document va mai fi necesar.

Deocamdată, la ora la care vorbim, este ultima piesă solicitată în vederea finalizării documentației de aprobare a trenului metropolitan”, a explicat în deschiderea ședinței de Consiliu Local edilul Clujului, Emil Boc.

Parteneriatul încheiat între municipiul Cluj-Napoca și compania CFR SA vizează realizarea trenului metropolitan pe relația Gilău - Florești - Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida.

Lungimea traseului este de peste 48 km.

Proiectul trenului metropolitan va descongestiona traficul rutier de pe DN1, DN1F și DN1C și va reprezenta o soluție modernă și nepoluantă de transport pentru mii de călători.

Licitație în pregătire pentru realizarea infrastructurii trenului metropolitan

„După ce am obținut acordul final pe detalii al Ministerului Transporturilor și al CFR SA, am demarat deja procedura de licitație pentru că acest proiect are finanțare europeană asigurată.

Procedura de licitație este plecată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), în jurul datei de 12 mai vom ști, după validare, dacă mai sunt necesare completări, astfel încât după ce se validează documentația de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), să urmeze o perioadă de 60 de zile minim, pentru depunerea ofertelor, în vederea realizării infrastructurii necesare trenului metropolitan.

În luna iunie, de asemenea, pregătim licitația pentru achiziționarea de vagoane, adică infrastructura cu care se va circula pe calea ferată.

Acum suntem în etapa în care, concomitent, finalizăm ultimele documente tehnice, iar pe de altă parte avem licitație deschisă cu condiția suspensivă în vederea implementării trenului metropolitan. În acest fel câștigăm timp”, a declarat Emil Boc.

Valoarea proiectului trenului metropolitan este de 250 de milioane de euro.

Cheltuieli asumate de Primărie pentru realizarea infrastructurii feroviare și rutiere

Municipiul Cluj-Napoca și comunele beneficiare au o contribuție de 2% din cheltuielile eligibile – peste 22 milioane de lei.

În plus, o altă contribuție, în valoare de 46 de milioane de lei reprezintă cheltuielile neeligibile, cheltuieli pentru comune și care sunt asumate de Consiliul Județean Cluj.

Pe lângă aceste cheltuieli asumate de CJ Cluj în locul comunelor beneficiare din proiect, Primăria Cluj-Napoca își asumă cheltuieli neeligibile în valoare de 17 milioane de lei pentru realizarea de parcări pe raza municipiului, acolo unde se realizează puncte noi de îmbarcare-debarcare pentru călători.

Contribuția asumată de CFR SA este de 285 de milioane de lei, fonduri ce vor fi investite în modernizarea căii ferate existente.

Beneficiile introducerii trenului metropolitan: Investiții în infrastructură

Noi stații feroviare vor fi realizate la Câmpenești (1 stație + parcare auto), în Apahida (2 stații + parcare auto).

Punct nou, inclusiv pasaj de acces subteran pietonal – zona Aeroport Cluj.

O nouă stație va fi realizată în zona IRA – punct nodal între trenul metropolitan + metrou.

Stație nouă în zona Fabricii de Zahăr – inclusiv pasaj subteran ce va permite fluența traficului fără blocaje pentru a permite circulația trenurilor.

Stație nouă – Piața 1 Mai (peroane și pasaje subterane pietonale).

Stație nouă – zona Hoia (plus parcare auto)

La ultima stație din zona Gârbău va fi înființată o parcare auto. De asemenea, la stația Rădaia va fi realizată o parcare auto.

„Trenul metropolitan va contribui decisiv la descongestionarea traficului, la extinderea locuirii de calitate, a activităților economice și a locurilor de muncă. De asemenea, vom beneficia de transport verde nepoluant și, implicit, la o viață de calitate: din Bonțida sau Nădășel se va ajunge într-un timp scurt în municipiul Cluj-Napoca.

Acest proiect va pregăti Clujul pentru anii 2030-2050.

Putem spune că acești bani europeni care ne așteaptă – fonduri în valoare de 250 de milioane de euro, vor face viața mai bună la Cluj. Ce face Europa pentru noi? Putem da acest argument: 250 de milioane de euro sunt pregătiți pentru implementarea proiectului trenului metropolitan.

Așa cum a demonstrat și până acum, Clujul își va menține direcția europeană de modernizare, pentru că este singura noastră cale de a putea menține prosperitatea și locurile de muncă mai bine plătite în România și în Cluj”, a adăugat primarul Emil Boc.

Cele mai multe investiții în infrastructură și noi stații feroviare se regăsesc pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: