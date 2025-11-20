„U” Cluj revine în Superligă și va da piept cu UTA Arad!

Superliga revine la finalul acestei săptămâni după pauza competițională dedicată meciurilor echipei naționale.

Universitatea Cluj pare să își fi recăpătat din turația de anul trecut odată cu instalarea lui Cristiano Bergodi pe banca echipei. Sub comanda italianului, ardelenii au câștigat trei meciuri din patru posibile și sunt la 5 puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de Farul.

Clujenii vor da piept cu UTA în această săptămână, sâmbătă, de la ora 15:00. Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea are și ea șanse la calificarea în faza superioară a competiției, astfel că duelul de la Arad se anunță unul pe muchie de cuțit între cele două formații.

„Din punct de vedere sportiv, UTA e o echipă bună, are jucători de viteză și de calitate în atac. Nu câștigi întâmplător la Craiova, echipa e bine antrenată și va fi un meci foarte dificil pentru noi, dar suntem încrezători că putem face un meci bun. Nu e un meci decisiv, dar e un meci foarte foarte important.

Avem nevoie de trei puncte și să câștigi la Arad ar fi super, am ajunge aproape de play-off. E o etapă intermediară pentru a ajunge unde vreau eu să ajung cu echipa mea, să construiesc o echipă bună care să lupte până la finalul sezonului regular.

Trebuie să ne uităm și în spate, pentru că întotdeauna în fotbal dacă te uiți doar sus, vin celelalte echipe din spate și nu e ușor. Trebuie să luăm meci cu meci și să facem cât mai multe puncte în fiecare”, a declarat Bergodi la conferința de presă înaintea acestui meci.

A anunțat două reveniri în lotul echipei

Tehnicianul italian a recunoscut că a profitat de această pauză competițională pentru a pune la punct anumite detalii tactice și a oferit, totodată, noutăți despre starea fizică a elevilor săi.

„A fost o pauză binevenită, pentru că am putut sa lucrăm mai mult. Am făcut mai multe antrenamente din punct de vedere tactic. Cred că au fost zile bune, băieții au fost receptivi și mergem înainte cu munca.

Într-o săptămână sau zece zile de pauză, nu poți face cine știe ce, dar trebuie să ai timp, răbdare, când ești la o echipă nouă și trebuie să implementezi o idee de joc.

Chiar dacă am avut jucători la echipele naționale, am lucrat cu tot grupul care a rămas și după am reușit să facem ceva și cu cei plecați la naționale, în ultimele două antrenamente. Vedem după meciul cu UTA dacă a fost cu adevărat binevenită această pauză.

De obicei e așa, dacă reușești să câștigi, a fost binevenită, dacă nu, nu. Ne-am pregătit bine și din punct de vedere fizic. Am recuperat cel puțin doi jucători, dintre cei care erau accidentați. Sunt jucători importanți care nu sunt pregătiți 100%, dar i-am recuperat.

Avem încă alți jucători accidentați, însă e o chestie care se va rezolva cu timpul. În acest moment, suntem bine, lotul e numeros și nu am niciun fel de problemă.”, a încheiat italianul.

Sub comanda sa, „studenții” le-au învins pe Oțelul Galați, Metalul Buzău (Cupă) și Metaloglobus, însă a cedat pe teren propriu cu FCSB.

