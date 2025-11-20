România și-a aflat adversara de la barajul pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026!

România se va duela cu Turcia, în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială.

Foto: FIFA World Cup Facebook

Echipa Națională a României va da piept cu Turcia! Meciul se juca pe 26 martie, în deplasare. Dacă selecționata lui Mircea Lucescu va trece de acest adversar, va da piept cu echipa învingătoare dintre Slovacia și Kosovo.

Și finala barajului pentru turneul final de anul viitor va avea loc în deplasare pentru România.

