Mircea Abrudean, la Forumul inginerilor de instalații din Transilvania: „Împreună putem crea condițiile pentru a răspunde nevoilor celor care dezvoltă proiecte și aduc bani în România”

Colaborarea între antreprenori, investitori și autorități oferă condițiile unei dezvoltări economice coerente, a transmis președintele Senatului la Forumul Intersecții Tehnice, organizat de Facultatea de Inginerie a Instalatiilor Cluj si AIIR Filiala Transilvania Cluj și Brașov. „Întâlniri precum cea de astăzi funcționează ca niște think-tank-uri, atât de necesare industriei”, spune Mircea Abrudean.

Mircea Abrudean, la Forumul inginerilor de instalații din Transilvania: „Împreună putem crea condițiile pentru a răspunde nevoilor celor care dezvoltă proiecte și aduc bani în România”|Foto: Mircea Abrudean - Facebook

Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), a participat, joi, la loc prima întâlnire majoră a inginerilor de instalații din Transilvania, în cadrul Forumului „Intersecții Tehnice”, organizat de Asociația Inginerilor de Instalații din România, prilej cu care a semnalat importanța colaborării între specialiști și autorități pentru dimanizarea economiei.

Mircea Abrudean, la Forumul inginerilor de instalații din Transilvania: „Împreună putem crea condițiile pentru a răspunde nevoilor celor care dezvoltă proiecte și aduc bani în România”|Foto: Mircea Abrudean - Facebook

Prima ediție a forumului Intersecții Tehnice, organizată de Facultatea de Inginerie a Instalatiilor Cluj si AIIR Filiala Transilvania Cluj și Brașov, reunește ingineri, antreprenori, cadre universitare și reprezentanți ai instituțiilor publice într-o zi destinată colaborării, dialogului și schimbului de soluții aplicate.

Mircea Abrudean, la Forumul inginerilor de instalații din Transilvania: „Împreună putem crea condițiile pentru a răspunde nevoilor celor care dezvoltă proiecte și aduc bani în România”

„Aveți încredere în România. Instituțiile statului își fac treaba, iar rezultatele încep să se vadă tot mai clar.

Astăzi, la Cluj-Napoca, a avut loc prima întâlnire majoră a inginerilor de instalații din Transilvania, în cadrul Forumului „Intersecții Tehnice”, organizat de Asociația Inginerilor de Instalații din România. A fost o discuție solidă, cu profesioniști și investitori care pun umărul, zi de zi, la dezvoltarea economiei României. Am văzut determinare, seriozitate și dorința de a merge înainte”, a notat președintele Senatului, Mircea Abrudean, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Mircea Abrudean, președintele Senatului, mesaj la Forumul Intersecții Tehnice, organizat de Facultatea de Inginerie a Instalatiilor Cluj si AIIR Filiala Transilvania Cluj și Brașov|Foto: Mircea Abrudean - Facebook

Participanții la Intersecții Tehnice 2025 au avut ocazia să interacționeze direct cu specialiști care stabilesc standardele tehnice din România, să descopere exemple aplicate și studii de caz din proiecte reale și să exploreze noi oportunități de colaborare cu lideri din industrie, mediul universitar și instituțiile publice.

Mircea Abrudean a vorbit despre eforturile comune depuse pentru stabilizarea economiei, eforturi care dau rezultate:

„Direcția este bună și apar tot mai multe semnale pozitive”, a adăugat președintele Senatului în mesajul transmis la Cluj.

Aderarea la Organizația pentru Cooperare si Dezvoltare Economică în 2026 va reprezenta pentru România o traiectorie ascendentă de încredere, reforme și investiții, a mai arătat președintele Senatului.

Think-tank-uri necesare pentru a oferi un cadru propice dezvoltării

Forumul Intersecții Tehnice, organizat de Facultatea de Inginerie a Instalatiilor Cluj si AIIR Filiala Transilvania Cluj și Brașov creează un spațiu comun pentru toți cei implicați în ecosistemul instalațiilor, de la proiectare și execuție până la reglementare și educație, oferind cadrul potrivit pentru dezbateri despre provocările actuale ale profesiei și pentru identificarea unor soluții concrete care pot contribui la dezvoltarea unei industrii mai clare și mai bine conectate.

Mircea Abrudean a apreciat organizarea forumului de la Cluj, drept una ncesară pentru a oferi deschidere și colaborare între profeșioniști și autorități:

„Întâlniri precum cea de astăzi funcționează ca niște think-tank-uri, atât de necesare industriei, dar și nouă politicienilor pentru că împreună putem crea un cadru legislativ clar care să răspundă nevoilor celor care dezvoltă proiecte și aduc bani în România”, a adăugat președintele Senatului.

Forumul „Intersecții Tehnice”, organizat de Asociația Inginerilor de Instalații din România, a reunit, joi, la Cluj, ingineri, antreprenori, cadre universitare și reprezentanți ai instituțiilor publice într-o zi destinată colaborării, dialogului și schimbului de soluții aplicate|Foto: Mircea Abrudean - Facebook

Președintele Senatului a transmis un mesaj simplu și ferm:

„Un cadru legislativ coerent ridică standardele de calitate. Datele europene arată că statele cu reglementări simple, predictibile și ferme reduc întârzierile proiectelor cu aproximativ 20%.

Iar ca senator de Cluj, aștept în permanență concluziile profesioniștilor din industrie. Doar împreună putem construi și reconstrui România”, a declarat Mircea Abrudean la prima ediție a forumului Intersecții Tehnice, organizată de Facultatea de Inginerie a Instalatiilor Cluj si AIIR Filiala Transilvania Cluj și Brașov

Cu o tradiție de peste șase decenii, Asociația Inginerilor de Instalații din România (AIIR) rămâne vocea de referință a profesiei, reunind specialiști recunoscuți și lideri din industrie care definesc direcțiile actuale. Forumul Intersecții Tehnice continuă această misiune printr-un dialog dedicat infrastructurii hidroedilitare, eficienței energetice, sistemelor HVAC-R și securității la incendiu, domenii în care digitalizarea, automatizarea și sustenabilitatea devin priorități esențiale.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: