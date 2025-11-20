Studenți și elevi din Cluj-Napoca care se formează în domeniul construcțiilor în vizită la RIVUS (P)

30 de studenți de la Facultatea de Construcții din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca și 30 de elevi de la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” au vizitat șantierul celui mai amplu proiect de regenerare urbană din țară - RIVUS. Tinerii au aflat de la specialiștii implicați informații despre etapele dezvoltării acestui proiect, dar și detalii tehnice. Vizita le-a oferit o perspectivă aplicată despre ceea ce înseamnă un șantier de o asemenea anvergură.

Vizita elevi șantier RIVUS

Vizita studenților – un laborator în aer liber pentru viitorii ingineri

În cadrul parteneriatului dintre UTCN și RIVUS, studenții revin periodic pe șantier pentru a observa îndeaproape evoluția proiectului.

La cea mai recentă vizită, 30 de studenți de la specializările Inginerie Geotehnică, Inginerie Civilă și Căi Ferate, Drumuri și Poduri (CFDP), însoțiți de cadre didactice, au revenit pe șantierul RIVUS pentru o vizită tehnică dedicată fundațiilor speciale. Tinerii au urmărit procesul de realizare a pereților mulați și a pereților din piloți, discutând direct cu specialiștii implicați în proiect.. Vizita a conectat cunoștințele teoretice de la cursurile de Geotehnică și Fundații cu practica din teren, transformând șantierul într-un spațiu de învățare.

Vizita studenti santier Rivus

Vizita elevilor – primul contact direct cu un șantier de mari dimensiuni

În cadrul programului „Școala Altfel”, elevii claselor a XI-a de la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, specializările tehnician desenator în construcții și tehnician în construcții și lucrări publice, au vizitat și ei șantierul. Pentru mulți dintre ei, aceasta a fost prima întâlnire cu un proiect de asemenea amploare.

„Copii trec zilnic pe lângă șantier și erau foarte curioși. În clasa a XI-a studiem structuri de rezistență, iar faptul că le-au văzut în realitate a fost de mare ajutor. Mulți elevi merg mai departe în acest domeniu – la Cluj este mereu nevoie de constructori”, a declarat profesor inginer, Aurica Rotund.

Sorin Guttman, managerul proiectului a subliniat: „Pentru RIVUS, colaborarea constantă cu mediul academic este esențială și reprezintă una dintre direcțiile noastre strategice de dezvoltare. Vizitele periodice ale studenților și elevilor sunt o componentă firească a acestui angajament, prin care ne dorim să contribuim la formarea practică a viitoarei generații de specialiști. Pe măsură ce lucrările avansează, vom continua să deschidem noi etape ale proiectului pentru vizite de studiu, oferind tinerilor oportunitatea de a vedea direct cum prinde contur un proiect de regenerare urbană de o asemenea amploare.”

RIVUS va oferi în premieră acces public direct la malul Someșului adiacent proiectului, printr-o grădină urbană de peste 5,2 hectare. Demersul este conceput ca un spațiu prietenos pentru întreaga familie și va include cea mai mare suprafață de retail din România, cu peste 400 de branduri, de la opțiuni accesibile până la mărci premium recunoscute internațional. De asemenea, RIVUS va reuni concepte de amploare din segmente precum sport, educație, cinema multiplex și open-air, alături de restaurante, cafenele și numeroase funcțiuni culturale. Descoperă mai multe despre cel mai amplu proiect de reconversie urbană din România pe www.rivus.ro și pe platformele social media: www.instagram.com/rivuscluj, www.facebook.com/rivuscluj!