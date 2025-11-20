Facilități fiscale pentru PFA-uri și cei cu profesii liberale. Deputatul Radu Moisin: „Oprim discriminarea fiscală!”

Deputatul clujean Radu Moisin (PNL) a inițiat un proiect de lege care prevede eliminarea inechităților fiscale și susținerea liber-prefesioniștilor, precum și a persoanelor fizice autorizate, pentru a beneficia de aceleași drepturi ca și angajații în ceea ce privește cheltuielile medicale.

Facilități fiscale pentru PFA-uri și cei cu profesii liberale. Deputatul Radu Moisin: „Oprim discriminarea fiscală!”|Foto: Radu Moisin - Facebook

Inițiativă legislativă importantă pentru protecția și susținerea PFA-urilor, dar și a celor cau au profesii liberale.

Facilități fiscale pentru PFA-uri și cei cu profesii liberale. Deputatul Radu Moisin: „Oprim discriminarea fiscală!”

Parlamentarul clujean Radu Moisini a depus, miercuri, o propunere legislativă care introduce facilități fiscale pentru persoanele fizice autorizate și persoanele care au o profesie liberală, precum meșteșugari, mici comercianți, topografi, jurnaliști, respectiv arhitecți, medici, contabili, avocați, psihologi, etc) astfel încât acestea să beneficieze de aceleași drepturi ca și angajații în ceea ce privește cheltuielile medicale și cele pentru corecția vederii.

„În legislația actuală, conform interpretării și practicii majoritare a ANAF, lucrătorii independenți nu pot deduce costurile pentru ochelari sau pentru serviciile medicale accesate în mod individual, deși contribuie la sistemul fiscal în condiții similare celorlalți contribuabili. Inițiativa mea corectează această diferență și creează un tratament fiscal echitabil”, transmite deputatul Radu Moisin într-un mesaj publicat pe pgaina de Facebook.

Astfel, propunerea legislativă prevede:

*deducerea cheltuielilor pentru ochelari sau lentile de vedere, în limita a 500 lei pe an;

*deducerea primelor de asigurare voluntară de sănătate și a abonamentelor medicale, în limita a 400 euro pe an.

După cum semnalează liberalul clujean Radu Moisin, aceste sume nu au fost stabilite în mod arbitrar, ci au fost preluate din legislația fiscală care reglementează statutul angajaților din mediul privat sau public.

„Ținând cont de problemele bugetare din prezent, dacă propunerea va fi adoptată, va fi aplicată doar din anul 2027”, a explicat deputatul Radu Moisin, care a mulțumit celor 45 de parlamentari din PNL, PSD, UDMR, USR și Grupul Minorităților Naționale, care au susținut inițiativa legislativă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: