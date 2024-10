Dotări unice la nivel național la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă. Alin Tișe, președinte CJ Cluj: „Noul sediu este un punct de referință pentru învățământul special din România”.

Consiliul Județean a încheiat proiectul european privind construirea celui mai modern sediu al unei școli speciale din țară. „Noul sediu constituie un model, un punct de referință pentru învățământul special din România”, spune Alin Tișe, președintele CJ Cluj.

Consiliul Județean Cluj a finalizat proiectul european, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, ce a vizat construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.

Acesta a fost edificat în cadrul unei investiții cu o valoare totală de 32,3 milioane de lei, din care 5,5 miliaone de lei au reprezentat finanțarea nerambursabilă europeană, iar contribuția Consiliului Județean Cluj a fost de 26,8 milioane de lei.

Condiții moderne de studiu pentru elevii cu nevoi speciale

„Am finalizat cu succes un proiect extrem de benefic pentru clujeni și, în special, pentru acei membri ai comunității cu care soarta a fost mai puțin generoasă. Este o reușită importantă, care ne aduce un plus de satisfacție, dat fiind faptul că avem la Cluj cea mai modernă unitate școlară specială din țară, pe care am construit-o de la zero și care oferă elevilor și cadrelor didactice condiții moderne pentru derularea procesului educațional. Noul sediu constituie un model, un punct de referință pentru învățământul special din România”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Sediul școlii de pe strada Aviator Bădescu nr. 3-5 este organizat în trei tronsoane, cu funcțiuni distincte și dispune de dotări unice la nivel național, respectiv de o grădină senzorială amplasată pe terasa clădirii, de un spațiu special destinat hidroterapiei - în vederea realizarii procedurilor terapeutice, necesare pentru tratarea afecțiunilor degenerative sau neurologice și de o zonă dedicată specialiștilor din cadrul instituției, concepută pentru prevenirea apariției sindromului de epuizare profesională.

Toate spațiile centrului au fost dotate cu mobilier școlar, echipamente IT (table interactive, laptopuri, multifuncționale, sistem audio-video, televizoare), echipamente necesare pentru cabinetul medical și sălile de terapie (kinetoterapie și sport – bicicletă eliptică, stepper, spaliere, bară tracțiune rabatabilă, plan de reeducare a mersului, panou de cățărare, saltea de presopunctură cu pernă și mingi de masaj; terapie prin artă – instrumente de percuție, șevalet jucării muzicale; stimulare multisenzorială - masă senzorială luminoasă pentru apă și nisip, set 4 plăci senzoriale cu gel; ludoterapie etc.), precum și pentru zona de bucătărie.

De asemenea, a fost amenajat și spațiul exterior – curtea interioară, zona de acces, locurile de parcare și terenul de joacă.

