Un moment istoric pentru Cluj-Napoca: încep lucrările la Spitalul Regional de Urgență. Centura metropolitană are startul lucrărilor în teren tot aici, pe 24 mai! (P)

Astăzi a avut loc ceremonia de spargere a solului pentru Spitalul Regional de Urgență Cluj, care a însemnat începerea efectivă a lucrărilor la acest obiectiv.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc | Foto: PNL Cluj

La eveniment au participat și președintele PNL, domnul Nicolae Ciucă, primarul Municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, președintele PNL Cluj, domnul europarlamentar Daniel Buda, secretarul general al Guvernului, domnul Mircea Abrudean, viceprimarul Municipiului Cluj-Napoca, domnul Dan Tarcea și primarul comunei Florești, domnul Bogdan Pivariu.



„Ce se întâmplă astăzi la Cluj reprezintă un moment istoric nu doar pentru comunitatea noastră, ci și pentru întreaga Transilvanie. În egală măsură, demonstrează capacitatea noastră de a munci împreună: guvernare locală, universități, cetățeni și, nu în ultimul rând, forțe politice responsabile. Mă bucur că am putut fi, acum mulți ani, acela care a semnat Hotărârea de Guvern prin care acest teren de 7 hectare, din Florești, a fost dat pentru realizarea Spitalului Regional de Urgență. De asemenea, mă bucur că, în calitate de primar al Clujului, împreună cu colegii mei, am reușit să schimbăm proiectul metroului, cu aprobarea Guvernului și a Uniunii Europene, ca lucrările să înceapă de aici, din Florești, pentru a putea asigura un al treilea acces suplimentar la Spitalul Regional de Urgență.

Vinerea viitoare, în 24 mai, vom deschide lucrările la primul tronson al centurii metropolitane de la Cluj, care are ca menire principală lărgirea de la patru la șase benzi a drumului Cluj-Florești pentru a asigura în primul rând accesul direct la Spitalul Regional de Urgență pentru ambulanțe, dar și pentru transportul public dedicat.

Avem în această zonă proiecte de peste 3 miliarde de euro în lucru. Aceste proiecte sunt meritul capacității noastre de a lucra împreună.

La Cluj am demonstrat că atunci când este vorba despre interesul public major ne dăm mâna. Doresc să mulțumesc și Universității de Medicină și Farmacie pentru că ne-a oferit motivul pentru care să realizăm acest spital: degeaba dorești, dacă nu nu ai și resursa umană capabilă să facă posibil un asemenea spital regional de urgență”, a declarat primarul Municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc.





Cred că trebuie să vorbim puțin despre ce se întâmplă astăzi aici. S-a vorbit destul în toți acești ani. Este un proiect așteptat de foarte mulți ani. Este o responsabilitate a noastră, a tuturor, indiferent de formațiunea politică, să ne ocupăm de accesul la servicii medicale performante. Este un gest de recunoaștere față de truda medicilor și profesorilor din România. Clujul merită acest lucru cu prisosință. Nu de multe ori am auzit că cel mai bun medic din zonă este acceleratul de Cluj. Îi felicit pe toți cei care s-au implicat în acest proiect”, a declarat președintele PNL, fost premier al României, domnul Nicolae Ciucă.



„O să vorbesc puțin pentru că eu sunt un om al faptelor. Aș spune că acest teren are o istorie lungă, poate chiar o telenovelă. Ani de zile ne-am chinuit să rezolvăm problema terenului. În 2018 am reușit să-l predăm Ministerului Sănătății. Acum este un nou început. Mă bucur că am ajuns aici. Le mulțumesc mai marilor de la București pentru că au înțeles că această colaboare între cele două partide responsabile este cheia în a reușit în multe proiecte regionale. Oamenii așteaptă de la noi fapte și lucruri concrete. Consiliul Județean va continua să se implice în infrastructura de la acest proiect”, a precizat președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe.



„Suntem la un moment istoric, debutul lucrărilor la Spitalul Regional de Urgență. Cu fiecare pas și fiecare etapă parcursă punem bazele pentru a edifica acest spital. Medicii noștri vor salva vieți aici. Spitalul Regional de Urgență înseamnă acces la servicii medicale de calitate și, cel mai important, înseamnă speranță. Vreau să vă asigur că primăria Florești este un partener de nădejde. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, să ne țină sănătoși și să implementăm cu succes acest proiect”, a declarat primarul comunei Florești, domnul Bogdan Pivariu.



Contractul, cu o valoare licitată de 52.277.047,79 lei (fără TVA), presupune lucrări de organizare de șantier, excavare grosieră a pământului, devierea rețelelor de utilități și amenajarea căilor temporare de acces precum și construcția unei incinte etanșe de pereți mulați și ziduri de sprijin din piloți forați.



La finalizare, Spitalul Regional de Urgență Cluj va avea o suprafață construită totală de 184.013 mp, din care 176.638 clădirea principală, structurată pe 8 niveluri S+P+5E+Eth, heliport. Suprafața terenului pe care va fi construit viitorul spital este de 143.064 mp.



Spitalul va avea o structură modernă, la standarde europene, din punct de vedere arhitectural, medical, al echipamentelor și a tehnologiei IT. În proiectul spitalului sunt prevăzute 22 săli de operație, 4 săli de nașteri și 849 de paturi (106 paturi vor fi pentru îngrijiri critice, inclusiv terapie internsivă, terapie intensivă de urgență și terapie intersivă de urgență și îngrijiri a arșilor).



