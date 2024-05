Tișe: „Am dezvoltat infrastructura județului Cluj: drumuri, canalizare, apă potabilă! Avem cu ce veni în fața clujenilor în 9 iunie!”

Județul Cluj s-a dezvoltat în ultimii ani din punct de vedere al infrastructurii. 1.200 de drumuri județene au fost modernizate, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj/ Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că în acest moment Clujul este pe primul loc la mai mulți indicatori.

Totodată, președintele CJ Cluj a declarat că în ultimii ani 1.200 de kilometri de drumuri județene au fost modernizare.

„Avem cu ce veni în fața clujenilor în 9 iunie. Am realizat 1.200 de km de drumuri modernizate, distanța dintre Cluj și Munchen (…) Ne apropiem în acest an de 100% drumuri județene asfaltate, 4.800 de km de rețele de apă și 1.500 de km de rețele de canalizare. Am introdus apă potabilă în Apuseni, de care vor beneficia peste 10.000 de oameni (…) Cheia dezvoltării noastre este infrastructura în sănătate, astfel că o sumă de 75 de milioane de euro a fost investită în spitale”, a declarat Alin Tișe.

Sâmbătă, PNL Cluj și-a lansat candidații pentru alegerile locale din 2024, în prezența președintelui partidului, Nicolae Ciucă.

La Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca s-au prezentat în fața clujenilor actualul primar al municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, președintele Consiliului Județean, Alin Tișe, eurodeparalamentarul Daniel Buda, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, secretarul general al Guvernului, Mircea Abrudean, primarii principalelor orașe ale județului Cluj, consilieri locali și județeni.

