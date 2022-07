Ce se mai „aude” de centura metropolitană? Toate avizele au fost obținute. Boc: „Toate aceste investiții vor duce Clujul la un alt nivel”

Vineri, 29 iulie, a fost obținut ultimul aviz pentru centura metropolitană. Proiectul centurii metropolitane a Clujului va fi aprobat în următoarea săptămână în consiliile locale din Florești, Apahida, Gilău, Baciu și Cluj-Napoca.

Toate cele 56 de avize pentru centura metropolitană a Clujului au fost obținute. Săptămâna viitoare proiectul centurii va fi aprobat în consiliile locale din Florești, Apahida, Baciu, Gilău și Cluj-Napoca, a transmis primarul Emil Boc la o vizită în Baza Sportivă „La Terenuri” din cartierul Mănăștur.

„Astăzi (29 iulie-n.red.) prin efortul tuturor celor implicați avem cele 56 de avize pentru centura metropolitană și săptămâna viitoare Clujul, Gilăul, Floreștiul, Apahida și Baciu vor aproba în Consiliul Local trimiterea către București a întregii documentații pe care am redactat-o în și pe seama Guvernului. La sfârșitul săptămânii viitoare vom fi în măsură să trimitem în Guvernul României la Ministerul Transportului în speță toată documentația care după aceea să fie avizată de către CNAIR de către comitetul interministerial, să avem hotărârea de Guvern cu privire la indicatorii tehnico-economici și lansarea licitației. Licitația va fi decisă de către Guvern (…) Noi ne-am asigurat ca finanțarea să fie prinsă prin eforturile noastre politice, am avut-o la început în PNRR, un alt ministru a scos-o de acolo cu ranga, dar am găsit în actualul ministru susținere să fie centura prioritizată pe locul 3 în rândul centurilor metropolitane”, a declarat Emil Boc.

Potrivit edilului, centura metropolitană este una dintre cele mai majore investiții majore a Clujului.

„Centura metropolitană este o investiție majoră a Clujului de peste un miliard de euro. Primăria Cluj are acum în derulare proiecte de peste 3 miliarde de euro, 2 miliarde metrou și un miliard centura și mai avem 500 de milioane de euro proiecte în diverse faze de derulare (…) Această centură care are un traseu de 42 de km, drumuri de legătură de 32 de km+26 de km de bretele și noduri+35 de km piste de bicicletă. Este prima și cred că cea mai importantă centură din România care are 35 de km de pista de bicicletă+5 tunele care ridică costurile (…) Este o lucrare importantă care alături de trenul metropolitan, metrou, de deconectarea Clujului de la Autostradă și pasajul de la Tăietura Turcului, toate acestea vor duce Clujul la un alt nivel”, a adăugat Boc.

Acordul de mediu, obținut după 2 ani

Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Cluj a anunțat la începutul lunii iulie că a fost finalizată procedura de reglementare pentru proiectul de centură metropolitană a municipiului Cluj-Napoca și a emis acordul de mediu.

Procedurile de obținere a avizului și a acordului de mediu s-au derulat pe parcursul a doi ani.

„Agenția pentru Protecția Mediului Cluj informează opinia publică că a finalizat procedura de reglementare pentru proiectul «ETAPA I – DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35– CENTURA METROPOLITANĂ- din cadrul proiectului general DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35» pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca; comuna Florești: satele Florești și Luna de Sus; comuna Gilău: sat Gilău; comuna Baciu: satele Baciu, Suceagu și Popești; comuna Apahida: satele Apahida, Sânnicoară și Subcoastă; comuna Feleacu: sat Feleacu; comuna Căpușu Mare: sat Căpușu Mare, județul Cluj, titular: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA/ COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE ȘI DRUMURI DIN ROMÂNIA – CNAIR și a emis Acordul de mediu nr. 5 din 28.06.2022

Acordul de mediu prezintă proiectul propus, descrie impactul asupra mediului înconjurător și stabilește condițiile și măsurile care trebuiesc respectate, atât în perioada de construire a proiectului, precum și în faza de operare. Prin programul de monitorizare a factorilor de mediu se va urmări derularea proiectului și modul în care va fi influențată calitatea mediului înconjurător. În perioada de emitere a acordului de mediu, APM Cluj, în colaborare cu beneficiarii proiectului, proiectanții, evaluatorii de mediu și cu consultarea publicului, au elaborat o variantă care să nu aibă impact negativ semnificativ asupra mediului. Procedurile de obținere a avizului și a acordului de mediu s-au derulat pe parcursul a aproximativ 2 ani, în conformitate cu legislația și standardele naționale și europene de mediu, și în acord cu nevoia de dezvoltare urbană a zonei metropolitane Cluj-Napoca”, a anunțat Agenția pentru Protecția Mediului Cluj.

Detalii tehnice ale proiectului

Obiectivele principale ale proiectului sunt impactul strategic - conectivitate și accesibiltate regională și un transport durabil prin sustenabilitate, tranziție verde și schimbări climatice.

Totodată, conform proiectului, centura metropolitană va avea conectivitate cu toate drumurile naționale și județene din zona Clujului și va oferi o accesibilitate optimă către toate zonele și funcțiunile majore urbane și metropolitane, cum ar fi Spitalul Regional de Urgență, Spitalul Pediatric Monobloc de Copii, Aeroport, PUZ cartier Sopor ori Parc Indusrial Tetarom 1 (Baciu).

Ca impact, va reduce congestia în trafic în zona metropolitană a Clujului, va reduce timpul de deplasare cu până la 67% (30 min mai puțin) și va reduce nivelul de poluare.

Centura Metropolitană este în lungime de 42,13 km, bretelele nodurilor rutiere măsoară 26,62 km, iar drumurile de legătură 32,33 km, în total fiind proiectați 101,08 km. De asemenea, centura va avea două benzi pe sens. Viteza cu care se va putea circula este de 60/80/100 km/h. Pe drumurile de legătură se va putea circula cu o viteză între 40 și 80 de km/h.

De asemenea, centura metropolitană va dispune de 20 de noduri cu profil denivelat, 156 de structuri (poduri/pasaje/viaducte) în lungime de 22,7 km și 4 tuneluri de 1.620 m. Ca și dotări, va avea două parcări de scurtă durată.

