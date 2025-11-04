Secretarul general al NATO vine în România. Mark Rutte, întâlnire cu Nicușor Dan la Cotroceni.

Mark Rutte, secretarul general al NATO, va efectua o vizită de două zile în România. Importanța cooperării și susținerea investițiilor pentru apărare, pe agenda discuțiilor.

Conferință de presă susținută de secretarul general al NATO, Mark Rutte în urma întâlnirii cu miniștrii apărării din cadrul Alianței, Bruxelles, 15 octombrie 2025|Foto: nato.int

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va afla la București miercuri și joi, când va avea întâlniri cu președintele, premierul și cu șefii Parlamentului, informează site-ul oficial al Alianței.

Este prima vizită efectuată de Mark Rutte în România de la preluarea conducerii Alianței Nord-Atlantice în toamna anului trecut.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va veni miercuri, 5 noiembrie, la București, unde va participa la Forumul NATO al Industriei de Apărare, potrivit unei informări publicate de Administrația Prezidențială.

Șeful NATO va fi primit de președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

„Vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare/NATO-Industry Forum (București, 5-6 noiembrie 2025), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele Aliate. Președintele României și Secretarul General al NATO vor participa împreună la Forum în data de 6 noiembrie 2025”, se arată în informarea citată.

Amenințările de pe Flancul Estic și creșterea securității României

Pe agenda discuțiilor președintelui Nicușor Dan cu secretarul general al NATO se vor afla o serie de teme importante pentru românia, precum:

*amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special Flancul Estic,

*modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare.

„În programul oficial al Secretarului General al NATO mai figurează întâlniri cu alți oficiali români, precum și participarea la un eveniment de diplomație publică”, potrivit Administrației Prezidențiale.

De asemenea, Mark Rutte se va întâlni cu premierul Ilie Bolojan, cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, și cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, dar și cu alți oficiali.

În această perioadă, Mark Rutte va participa la NATO-Industry Forum, unde „va vorbi despre importanța creșterii producției în domeniul Apărării și valoarea pe care o aduc legăturile apropiate cu această industrie”, notează Agerpres.ro

Potrivit anunțului oficial NATO, șeful Alianței va discuta și cu studenții Universității din București.

