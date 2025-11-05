U-BT revine în EuroCup! Silvășan: „Ne dorim o atmosferă frumoasă”

U-BT Cluj-Napoca va juca în această seară, de la ora 19:00, pe teren propriu contra Cedevita Olimpija Ljubljana, duel din cadrul competiției EuroCup.

Campioana României la baschet masculin revine pe parchetul din BTarena, la doar patru zile după victoria din Liga Adriatică obținută aici contra celor de la Igokea, scor 106-84.

La Cluj ajung slovenii de la Cedevita Olimpija Ljubljana. Adversara jucătorilor lui Mihai Silvășan a ieșit învingătoare din trei confruntări până acum, cu BAXI Manresa, Hapoel Midtown Jerusalem și Aris Thessaloniki Betsson.

Au urmat două înfrângeri consecutive, cu Bahcesehir College Istanbul și, etapa trecută, cu Neptunas Klaipeda, pe teren propriu, în Arena Stožice, motiv pentru care tehnicianul clujenilor speră ca jucătorii săi să facă un meci perfect miercuri seară.

Silvășan: „Vreau să ne bucurăm la final”

„Întâlnim o echipă mult schimbată, la fel cum suntem și noi. Au păstrat câțiva dintre jucătorii de bază de anul trecut, iar aici mă refer la Nikolic, care este principalul lor marcator, și la Stewart, care e un jucător aflat pentru al treilea an în lotul lor, un jucător complet, care îi ajută foarte mult.

Au și ei ceva probleme cu accidentările, acum au transferat un pivot nou, care probabil va debuta în meciul cu noi. Cred eu că suntem pregătiți, ne dorim să continuăm șirul evoluțiilor bune, să avem mentalitatea corectă și ne concentrăm foarte mult pe ce avem noi de făcut, pe jocul nostru.

Încercăm să îmbunătățim aspectele din joc, care ne-au pus probleme până acum, în special în apărare. Au medii mai mici decât noi la recuperări și la puncte marcate, dar stau mai bine la capitolul mingi pierdute. Cred că una din cheile partidei va fi să avem grijă de mingi în atac și să nu dăm voie coșurilor ușoare pe contraatac.

Toată lumea este aptă, sunt extrem de bucuros, fiindcă este al treilea sau al patrulea meci la rând când toți jucătorii sunt sănătoși. Așteptăm lumea la sală, ne dorim să avem parte de o atmosferă frumoasă și să ne bucurăm împreună la final”, a spus Mihai Silvășan înaintea partidei.

„E esențial să ne apărăm terenul propriu”

Transferat în această vară la U-BT, Dusan Miletic este de părere că echipa se află pe un trend ascendent după ultimele partide, astfel că speră ca entuziasmul din cadrul echipei să nu se piardă nici după acest meci.

„Cu siguranță un meci dificil, pentru că jucăm împotriva unei echipe puternice din punct de vedere fizic și cu multă experiență, care joacă în EuroCup de mulți ani. Cred că avantajul nostru va fi terenul propriu, cu siguranță, și cred că am câștigat ceva încredere după ultimele meciuri, iar acum trebuie doar să menținem acest ritm.

Este foarte important pentru noi să jucăm acasă, mai ales în această atmosferă, cu acești fani minunați, unde energia este diferită, așa că este esențial să ne apărăm terenul propriu și să profităm de avantajul acesta, pe care ei ni-l oferă”, a spus Dusan Miletic.

