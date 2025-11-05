CFR, la un pas de insolvență? Neluțu Varga: „Vor fi zile importante pentru club”

Situația financiară de la CFR este tot mai rea: creditorii care au împrumutat echipa cu bani și-au cerut datoriile înapoi în instanță.

Neluțu Varga este patronul CFR-ului din 2017 | Foto: captură TV

Faptul că CFR se confruntă cu probleme financiare nu este o noutate pentru fanii echipei, dar situația ar putea fi chiar mai nasoală decât s-ar crede.

Conform lagazzetta.ro, o parte dintre cei care au împrumutat clubul cu bani își cer drepturile înapoi. După ce s-a scris că echipa ar putea intra din nou în insolvență, patronul echipei a intervenit.

Neluțu Varga a dezmințit zvonurile și a dat asigurări că toate restanțele vor fi plătite în scurt timp.

„Am rezolvat deja cu unul dintre cei doi care cereau intrarea în insolvență a CFR-ului. Să stea lumea liniștită, că o să rezolv și cu Sărmășan. E doar o chestiune de zile și vor fi reglate din toate punctele de vedere, așa cum am și promis.

Zilele acestea vor fi zile importante pentru CFR și se vor plăti datorii. Lucrurile vor fi rezolvate spre liniștea tuturor”, a declarat Neluțu Varga, potrivit Fanatik.

