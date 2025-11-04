3 mil. lei de la CJ Cluj pentru un RMN ultraperformant la Spitalul Municipal Turda. Alin Tișe: „Este o investiție necesară.”

Consiliul Județean (CJ) Cluj a cofinanțat, cu trei milioane de lei, achiziția unui aparat RMN ultramodern pentru Spitatul Municipal Turda.

Spitalul Municipal Turda, dotat cu un RMN ultramodern. CJ Cluj a cofinanțat achiziția cu 3 mil. lei | Foto: Consiliul Județean Cluj

Aparatul RMN ultramodern a fost achiziționat cu sprijinul financiar semnificativ al Consiliului Județean Cluj.

RMN nou la Spitalul Municipal Turda

Consiliul Județean Cluj a cofinanțat achiziționarea unui nou aparat medical de înaltă tehnologie pentru Spitalul Municipal Turda.

Este vorba despre un sistem de imagistică cu rezonanță magnetică - RMN 1,5 Tesla pentru care forul administrativ județean a alocat, din bugetul propriu al instituției, nu mai puțin de 3.000.000 de lei și care a fost livrat instituției spitalicești.

Alin Tișe: „Este o investiție necesară”

„Este o investiție importantă și necesară, cu atât mai mult cu cât unitatea sanitară nu dispunea de o asemenea dotare medicală. Întrucât sprijinul imagistic este mai mult decât util în diagnosticarea precisă și rapidă, am decis să răspundem afirmativ solicitării spitalului și să contribuim la dotarea acestuia cu un RMN ultraperformant, de care vor beneficia cetățenii din Turda și zonele limitrofe”, a transmis președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat în comunicatul forului județean.

Rezonanța Magnetică Nucleară (RMN) este o procedură noninvazivă, neiradiantă, care permite obținerea unor imagini detaliate, clare și precise și ajută cadrele medicale să pună un diagnostic cât mai corect, într-un interval de timp redus.

