Facultatea, o investiţie nerentabilă? În UK, salariul minim egalează veniturile proaspeților absolvenţi de drept sau contabilitate.

Salariul minim din Marea Britanie este pe punctul să egaleze veniturile de început ale absolvenţilor din domenii precum contabilitate, avocatură şi servicii financiare.

În UK, salariul minim egalează veniturile proaspeților absolvenţi de drept sau contabilitate | Foto: depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

Marile companii din City-ul Londonez se tem că tot mai puţini tineri vor mai vedea studiile superioare ca pe o investiţie rentabilă, informează Financial Times, citat de ZF.ro.

Ministrul de finanţe, Rachel Reeves, urmează să anunţe majorarea cu 4% a salariului minim, până la 12,70 lire pe oră. Astfel, venitul anual al unui angajat plătit cu salariul minim ar creşte astfel de la 25.376 la 26.416 lire sterline.

Prin comparaţie, salariul de început pentru absolvenţii din finanţe şi servicii profesionale începe de la 25.726 lire.

Citiți articolul integral aici.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: