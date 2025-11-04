Drumurile Clujului, tot mai aglomerate. Peste 400.000 de vehicule, înmatriculate în județ.

Străzile Clujului sunt deja prea aglomerate, iar numărul de înmatriculari în creștere va plusa și mai mult la aglomerația care este deja aproape în orice interval orar al zilei.

Drumul dintre Cluj-Napoca și Florești, cel mai aglomerat din România | Foto: monitorulcj.ro

Astăzi, marți, 4 noiembrie 2025, Prefectura Cluj a actualizat situația vehiculelor înmatriculate în județul Cluj.

Tot mai multe vehicule în Cluj. Aglomerația crește.

Potrivit centralizării de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, în județul Cluj figurează un număr total de 413.863 vehicule înmatriculate. Repartizarea acestora pe categorii este următoarea

Mopede (L1e, L2e): 118

Motociclete (L3e, L4e, L5e, L6e, L7e): 12.862

Autoturisme (M1, M1G): 344.550

Autobuze și microbuze (M2, M3): 2.015

Autovehicule pentru transportul mărfurilor (fără autotractoare) (N): 43.365

Autotractoare (N): 7.571

Vehicule pentru scopuri speciale: 2.192

Tractoare înmatriculate (T): 1.190

Prefectul Maria Forna: Datele confirmă numărul crescut de înmatriculări

Potrivit Prefecturii, această evidență actualizată reflectă dinamica în creștere a parcului auto din județul Cluj determinată de dezvoltarea economică constantă, de intensificarea activităților comerciale și de numărul tot mai mare de cetățeni și societăți care își stabilesc reședința sau sediul în județ.

„Datele prezentate confirmă trendul ascendent al numărului de înmatriculări, ceea ce reflectă dinamismul economiei locale și nivelul ridicat de mobilitate al clujenilor. În același timp, aceste informații sunt utile pentru planificarea infrastructurii rutiere, pentru analiza impactului asupra traficului și pentru îmbunătățirea serviciilor publice oferite populației. Activitatea Serviciului de Permise și Înmatriculări Auto este una dintre cele mai solicitate (…)” a declarat prefectul Maria Forna, citat într-un comunicat al istituției.

Practic, străzile Clujului sunt tot mai aglomerate pe zi ce trece. În special în zona metropolitană. Cele mai aglomerate sunt ieșirile/intrările municipiului Cluj-Napoca.

Cluj-Napoca - Florești, cel mai aglomerat drum din România

Tronsonul de drum dintre municipiul Cluj-Napoca și comuna Florești este cel mai aglomerat din țară, cu peste 60.000 de mașini zilnic

Apoi, cele mai aglomerate sunt celelalte ieșiri din municipiu. Spre Apahida, Baciu, Cojocna etc.

Tot astăzi, Institutul Național de Statistică (INS) a publicat o statistică despre înmatriculări.

Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 19,7% în trimestrul III 2025 faţă de trimestrul III 2024, arată datele Institutului Național de Statistică.

Conform sursei citate, în trimestrul III 2025, autoturismele noi au reprezentat 30,8% din total înmatriculări noi de autoturisme, cu 4,0 puncte procentuale mai mult față de același trimestru al anului 2024.

În trimestrul III 2025, comparativ cu trimestrul III al anului 2024, înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au înregistrat creṣteri la toate categoriile astfel:

autobuze și microbuze cu 36,4%

mopede ṣi motociclete cu 22,6%

autoturisme cu 19,4%.

În ceea ce privește înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul pasagerilor au fost înregistrate creṣteri la toate categoriile astfel:

autobuze ṣi microbuze cu 52,3%

autoturisme cu 37,3%

mopede ṣi motociclete cu 21,8%

inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale.

Referitor la înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor au fost înregistrate creṣteri la toate categoriile astfel: la categoria remorci ṣi semiremorci cu 20,1%, la categoria autotractoare cu 14,5% ṣi la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) cu 12,0%.

Înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul mărfurilor au înregistrat creṣteri la toate categoriile astfel: la categoria autotractoare cu 25,3%, la categoria remorci ṣi semiremorci cu 20,6% ṣi la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) cu 7,1%.

Faţă de trimestrul II 2025, în trimestrul III 2025, înmatriculările noi de vehicule rutiere au înregistrat creṣtere cu 9,3% la vehiculele pentru transportul pasagerilor ṣi scădere cu 2,3% la vehiculele pentru transportul mărfurilor.

