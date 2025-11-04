Zi de doliu în Roma pentru românul care a murit ieri după prăbușirea de la turnul Torre dei Conti

După ce un român a murit în urma prăbușirii parțiale a turnului Torre dei Conti, autoritățile locale din Roma au declarat zi națională de doliu în memoria acestuia.

Prăbușirea parțială a unei secțiuni din Torre dei Conti, lângă Forumul Imperial din Roma, Italia, 3 noiembrie 2025.|Foto: EPA/MAURIZIO BRAMBATTI - Agerpres

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat marți o zi de doliu municipal pentru miercuri, 5 noiembrie, în memoria muncitorului român Octav Stroici, care a murit în urma prăbușirii parțiale a turnului Torre dei Conti, o clădire medievală situată în centrul istoric al capitalei italiene, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.ro.

„Orașul Roma este alături de familia lui Octav Stroici, de colegii săi și de toți cei care l-au iubit, împărtășind durerea în urma acestei pierderi tragice”, a transmis primăria.

Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, murit luni seară într-un spital din Roma, la câteva ore după ce fusese salvat în viață de sub dărâmăturile turnului, unde a stat 11 ore până când pompierii au reușit să-l extragă de acolo. El este singurul care nu a supraviețuit dintre cei cinci muncitori prinși sub dărâmăturile turnului unde se desfășurau lucrări de renovare.

Un marș cu torțe organizat de principalele sindicate din Italia s-a desfășuratară marți după-amiază, în semn de protest față de decesele la locul de muncă. „Într-o țară sănătoasă, Octav nu ar fi lucrat pe un șantier îndeplinind sarcini grele, intense și periculoase pentru a-și câștiga existența. Toate acestea trebuie să se schimbe”, afirmă sindicatele într-o declarație.

Doliu în Roma pentru Octav Stroici

Anunțul doliului municipal coincide cu celebrarea marți a Sărbătorii Forțelor Armate, în programul căreia este prevăzută și o ceremonie de depunere de coroane de flori la Altarul Patriei din Roma, foarte aproape de locul prăbușirii.

În semn de respect în urma decesului muncitorului român și pentru a nu perturba investigațiile la fața locului, Ministerul italian al Apărării a decis să nu mai desfășoare mitingul aerian al unei formații de acrobații aeriene a Forțelor Aeriene deasupra Via dei Fori Imperiali, unde se află Torre dei Conti.

Turnul prăbușit, care urma să fie transformat în muzeu și spațiu de conferințe, este situat la jumătatea arterei Via dei Fori Imperiali, bulevardul larg care duce de la Piazza Venezia la Colosseum.

Clădirea, care era în stare avansată de degradare, a găzduit odinioară birouri ale primăriei, dar nu a mai fost folosită din 2006 și se afla în lucrări în cadrul unui proiect de renovare desfășurat pe perioada a patru ani care urma să se încheie anul viitor.

Turnul a fost ridicat de Papa Inocențiu al III-lea pentru familia sa la începutul secolului al XIII-lea și inițial a fost de două ori mai înaltă, dar a fost redusă după daunele provocate de cutremurele din secolele al XIV-lea și al XVII-lea.

Procuratura din Roma a deschis o anchetă pentru omor din culpă și vătămări corporale și a dispus izolarea zonei. Procurorii trebuie să determine cauzele exacte ale prăbușirii și dacă a existat vreo neglijență în organizarea lucrărilor sau în evaluările de siguranță anterioare.

Potrivit unor surse din cadrul Superintendenței Patrimoniului Cultural din Roma, înainte de începerea lucrărilor au fost efectuate studii structurale, teste de sarcină și au fost prelevate mostre, analiza efectuată a confirmat teoretic stabilitatea turnului și condițiile necesare pentru continuarea lucrărilor.

Prăbușirea parțială a turnului a survenit în doi timpi, prima dată în jurul orei locale 11.20 (10.20 GMT) și a prins cinci muncitori sub dărâmături. Patru dintre ei fost salvați rapid de pompieri, dar Stroici nu a putut fi extras. În timpul operațiunilor de salvare a survenit a doua prăbușire, ceea ce a complicat eforturile, iar în cele din urmă muncitorul român a fost scos de acolo după 11 ore, însă a decedat la spital.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: