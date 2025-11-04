Viața unei femei din Banat, salvată de cei mai buni medici din Cluj. Operația grea de 7 ore a fost un succes.

O timișoreancă cu o tumoare mare care îi dădea speranțe mici de viață a fost operată cu succes la Cluj. Intervenția dificilă a durat aproape șapte ore.

Bănățeanca Sorina Vlad, operată cu succes pentru o tumoare de cei mai buni medici din Cluj | Foto: Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca

Femeia din banat suferea de o tumoare care nu îi dădea prea multe șanse la viață, însă nu s-a lăsat bătută și a venit la Cluj pentru o operație de succes.

Nu au găsit soluții în străinătate, iar salvarea a venit în Cluj

„Sorina Vlad, o bănățeancă în vârstă 45 de ani, a trecut în ultimul an prin momente de mare încercare datorate unei afecțiuni medicale grave. O tumoră de dimensiuni semnificative, poziționată pe peretele venei cave, cu ramificații spre alte organe vitale, părea să îi reducă semnificativ șansa la viață. Împreună cu soțul ei, a bătut fără sorți de izbândă la porțile mai multor clinici din țară și străinătate. Cazul ei cerea o abordare pluridisciplinară, condiție greu de îndeplinit”, a transmis Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Cluj-Napoca.

Potrivit sursei citate, Sorina și soțul ei nu și-a pierdut speranța, iar într-un final salvarea ei a venit din Cluj de la prof.dr. George Dindelegan, omul care i-a insuflat încredere, cadru didactic și chirurg de excepție, șef al Clinicii de Chirurgie Generală I.

Bănățeancă, operată cu succes de cei mai buni medici din Cluj

„Pentru rezolvarea cazului, prof. Dindelegan a adunat în jurul pacientei, o parte dintre cele mai bune resurse umane ale Clujului medical: prof. dr. Nadim Al Hajjar, șeful Centrului de Transplant Hepatic de la IRGH Cluj-Napoca, conf.dr. Florin Elec, șef Centru Transplant Renal la ICUTR Cluj-Napoca, prof. dr. Gabriel Kacso, medic primar de radioterapie și oncologie medicală și dr. Horațiu Coman, medic primar de chirurgie vasculară, cu o vastă experiență în clinici din strainătate”, se mai arată în comunicat.

A fost o operație dificilă, de aproape 7 ore, în care fiecare membru al echipei chirurgicale și de terapie intensivă și-a adus aportul în domeniul de competență. Finalul a fost unul fericit.

Astăzi, 4 noiembrie 2025, la două luni distanță, profund emoționată, Sorina și-a reîntâlnit îngerii salvatori și le-a transmis mulțumirile ei sincere și mesajul de încredere în capacitatea lor de a da speranță celor aflați în dificultate.

