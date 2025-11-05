Vreme rece la Cluj-Napoca. Temperaturile maxime vor fi de 13 grade Celsius.

Miercuri, 5 noiembrie 2025, temperatura va fi scăzuta la Cluj-Napoca.

Vor fi maxim 13 grade Celsius, miercuri, 4 noiembrie 2025 la Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro

Azi, temperaturile maxime vor ajunge la 13 grade Celsius la Cluj-Napoca.





Temperatura minimă va fie de 2 grade Celsius.

Cerul va fi parțial noros, iar viteza vântului va fi de 10 m/s.

La ora 9.00, temperatura va fi de 6 grade Celsius, iar maxima zilei va fi în jurul orei 14.00.

