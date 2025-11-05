  • Flux RSS
Actualitate

Vreme rece la Cluj-Napoca. Temperaturile maxime vor fi de 13 grade Celsius.

Miercuri, 5 noiembrie 2025, temperatura va fi scăzuta la Cluj-Napoca.

Vor fi maxim 13 grade Celsius, miercuri, 4 noiembrie 2025 la Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro Vor fi maxim 13 grade Celsius, miercuri, 4 noiembrie 2025 la Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro

 

 


 

Azi, temperaturile maxime vor ajunge la 13 grade Celsius la Cluj-Napoca.



 

Temperatura minimă va fie de 2 grade Celsius.


Cerul va fi parțial noros, iar viteza vântului va fi de 10 m/s.

La ora 9.00, temperatura va fi de 6 grade Celsius, iar maxima zilei va fi în jurul orei 14.00.


Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI:

Vreme rece, ploi și maxime de 12 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Ultimele Stiri
abonare newsletter