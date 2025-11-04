Un român s-a împușcat în cap în timp ce era live pe o rețea de socializare. Ce s-a întâmplat cu el?

Un bărbat din municipiul Roman, județul Neamț, s-ar fi împușcat în cap cu o armă în timp ce era în transmisiune directă pe o rețea de socializare.

Un bărbat s-ar fi împușcat în cap în timp ce era în direct pe o rețea de socializare | Foto: depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

Un bărbat în vârstă de 74 de ani, din Roman, a fost găsit, luni, împușcat în cap, de polițiști, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț, citat de Agerpres.ro.

Sesizarea la 112 a fost făcută de un bărbat din Galați, care a spus că a văzut în cadrul unui live, pe o platformă de socializare, cum bărbatul s-ar fi împușcat cu o armă.

„La fața locului, în municipiul Roman, au fost dirijate patrule din cadrul Biroului Ordine Publică Roman și echipaje medicale. În curtea imobilului a fost identificat un bărbat, de 74 de ani, din Roman, ce prezenta o plagă împușcată la nivelul capului. Bărbatul prezenta semne vitale, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, agentul principal Andreea Atomei.

Bărbatul figurează ca deținător de arme letale dar cu permisul de armă anulat, însă în interiorul termenului legal de depunere la armurierul autorizat.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: