Strălucește de Black Friday: Farmec lansează super oferte, pe farmec.ro și în magazinele Gerovital (P)

Sezonul celor mai spectaculoase oferte de frumusețe a început! Cele mai iubite mărci de cosmetice românești, printre care Farmec, Gerovital și Aslavital vin cu super oferte de până la 50% reducere, în perioada 7 – 16 noiembrie. Nu sunt lipsite de reduceri nici gamele Gerovital Luxury (care beneficiază de reduceri de până la 50%) sau gama profesională Gerovital H3 Equilibrium (cu reduceri de peste 30%).

Campania dedicată tuturor celor ce caută produse de îngrijire de calitate se derulează online, pe farmec.ro, precum și în toate magazinele fizice Gerovital din întreaga țară.

Peste 200 de produse beneficiază de reducerile irezistibile din campania Black Friday Beauty Temptations, ocazia perfectă pentru a reface stocurile la cremele și serurile preferate sau de a testa produse noi, fără presiunea bugetului. Cea mai bine vândută gamă anti-aging din România, Gerovital H3 Evolution, are produsele vedetă incluse în campanie, de la fiolele cu acid hialuronic, la cremele ce pregătesc tenul în lupta cu timpul. Relansată anul acesta sub o formulă îmbogățită de ingrediente de ultimă generație, Aslavital aduce beneficiile argilei din Munții Piatra Craiului în produse aflate acum la un preț redus, ocazie perfectă pentru a construi o rutină completă de îngrijire, cu beneficii complete.

Toamna este sezonul în care problemele celor cu pielea sensibilă sunt mai accentuate, așa că în campania de reduceri sunt prezente și produsele Gerovital H3 Derma+, gândite de specialiștii Gerovital împreună cu medicii dermatologi pentru diverse afecțiuni ale pielii. Produsele includ scheme complete de tratament.

Pentru toate petrecerile de la sfârșit de an, produsele de make-up au și ele reduceri situate între20% și 35%. Răsfățul oferit se extinde la întreaga familie: Gerovital Kids și Gerovital Men sunt incluse în campanie și beneficiază de prețuri speciale, astfel încât bucuria cumpărăturilor să fie distribuită cu generozitate.

Beauty Temptations se va încheia cu Irressitable Black Weekend: între 21 și 23 noiembrie, oricare 3 produse cumpărate vor avea o reducere de 30%.

Dacă nu ești sigur ce ți se potrivește, specialiștii Gerovital te așteaptă în magazinele fizice, fiind pregătiți să îți ofere produsele potrivite și să te ajute să faci pasul către o versiune a ta mai bună, strălucind de sănătate.

Toate detaliile despre Black Friday Beauty Temptations sunt disponibile pe farmec.ro.