Centura metropolitană mai are nevoie doar de un aviz din 56. „După care o vom ceda Guvernului”

Centura metropolitană a primit 55 de avize din 56, iar pe ultimul s-ar putea să-l obțină la finalul săptămânii curente, anunță primarul Emil Boc.

Centura metropolitană mai are nevoie de un singur aviz din 56 / Foto: Prezentare dezbatere publică.

După ce va fi obținut și ultimul aviz, proiectul centurii metropolitane a Clujului va fi aprobat în consiliile locale din Florești, Apahida, Baciu și Cluj-Napoca.

Ulterior, acesta va fi „predat” Guvernului pentru finanțare:

„Avem proiectul centurii metropolitane, un proiect extrem extrem de important. Aici pot să vă dau vestea bună: din 56 de avize avem 55. Mai avem nevoie de un singur aviz care sperăm că va fi obținut până la sfârșitul acestei săptămâni vom aproba în consiliile locale din Florești, Apahida și Cluj-Napoca + Baciu centura metropolitană.

După aceea vom preda centura Guvernului pentru ca Guvernul din fondurile structurale, așa cum s-a stabilit, să poată asigura finanțarea acestui demers extrem de important, cu 20 de noduri de legătură și care, repet, presupun trecerea Clujului la nivelul absolut următor”, a spus primarul Emil Boc luni seara, într-un live pe pagina sa de Facebook.

Boc: „Am scos TIR-urile care ne sufocau, Clujul și-a permis să respire”

Primarul a mai amintit și de alte proiecte din trecut care, spune el, au ajutat Clujul „să respire”, fiindcă au scos TIR-urile din oraș.

Însă, în prezent Clujul trebuie să treacă la nivelul următor, adică la „scoaterea traficului nenecesar” din oraș prin centură metropolitană, metrou și tren metropolitan:

„Vă amintiți că atunci când am realizat Autostrada Transilvania, de la Câmpia Turzii până la Gilău, când am prelungit Bulevardul Muncii până la Apahida, când am făcut centura Vâlcele-Apahida, cei 26 km. Am scos traficul greu din Cluj, TIR-urile care ne sufocau. Clujul și-a permis 10 ani să respire.

Acum trebuie să trecem la nivelul următor de mobilitate care să permită și scoaterea traficului nenecesar din Cluj, prin centura metropolitană, dar și mobilitatea alternativă la nivelul secolului în care trăim: metrou și tren metropolitan”, a adăugat edilul.

Detalii tehnice ale proiectului

Obiectivele principale ale proiectului sunt: impactul strategic - conectivitate și accesibiltate regională, și un transport durabil prin sustenabilitate, tranziție verde și schimbări climatice.

Totodată, conform proiectului, centura metropolitană va avea conectivitate cu toate drumurile naționale și județene din zona Clujului și va oferi o accesibilitate optimă către toate zonele și funcțiunile majore urbane și metropolitane, cum ar fi Spitalul Regional de Urgență, Spitalul Pediatric Monobloc de Copii, Aeroport, PUZ cartier Sopor ori Parc Indusrial Tetarom 1 (Baciu).

Ca impact, va reduce congestia în trafic în zona metropolitană a Clujului, va reduce timpul de deplasare cu până la 67% (30 min mai puțin) și va reduce nivelul de poluare.

Centura Metropolitană este în lungime de 42,13 km, bretelele nodurilor rutiere măsoară 26,62 km, iar drumurile de legătură 32,33 km, în total fiind proiectați 101,08 km. De asemenea, centura va avea două benzi pe sens. Viteza cu care se va putea circula este de 60/80/100 km/h. Pe drumurile de legătură se va putea circula cu o viteză între 40 și 80 de km/h.

Totodată, centura metropolitană va dispune de 20 de noduri cu profil denivelat, 156 de structuri (poduri/pasaje/viaducte) în lungime de 22,7 km și 4 tuneluri de 1620 m. Ca și dotări, va avea două parcări de scurtă durată.

