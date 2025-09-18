A fost emis ordinul de începere al lucrărilor pe segmentul cu tunelul Meseș. Investiție de peste 6 miliarde de lei.

Pas important pentru segmentul Poarta Sălajului – Nuşfalău (A3): pot începe lucrările la tunelul Meseș, cu o lungime de 2,89 km. Valoarea totală a contractului depășește 6 miliarde de lei.

A fost emis ordinul de începere al lucrărilor pe segmentul cu tunelul Meseș| imagine ilustrativă: Autostrada Transilvania|sursa: Cristian Pistol - Facebook

La finalul lunii trecute, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) lansa licitația pentru supervizarea lucrărilor pe segmentul Poarta Sălajului – Nuşfalău de pe Autostrada Transilvania.

Poarta Sălajului – Nușfalău (A3), cel mai complex și totodată cel mai scump segment al autostrăzii, are ordinul de începere al lucrărilor emis, potrivit datelor publicate de Economedia.ro

A fost emis ordinul de începere al lucrărilor pe segmentul cu tunelul Meseș

Etapa de proiectare va dura 18 luni, iar execuția lucrărilor trebuie finalizată în maximum cinci ani.

Odată realizat, acest segment va completa Autostrada Transilvania pe întregul traseu, asigurând o conexiune rutieră rapidă între Oradea – Cluj - Târgu Mureș, menționează sursa citată.

Proiectul include și realizarea tunelului Meseș, cu o lungime de aproape 3 km, peste 7 km de poduri și viaducte, dar și ample lucrări de consolidare a versanților.

Segmentul Poarta Sălajului-Nușfalău este împărțit în două secțiuni:

*Poarta Sălajului - Zalău (15,14 km), care include și tunelul Meseș

*Zalău-Nușfalău (25,86 km).

Realizarea integrală a proiectului va asigura o conectivitate sporită între vestul, centrul și nordul României.

Contractul pentru proiectarea și execuția segmentului de autostradă Poarta Sălajului-Nuşfalău (Secțiunea Poarta Sălajului-Zalău și secțiunea Zalău-Nuşfalău), care include tunelul Meseș, a fost semnat între CNAIR și Asocierea Makyol Insaat Sanayi Turizm VE Ticaret AS-Ozaltin Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) în aprilie 2025. Contractul prevede inclusiv construcția a 65 de viaducte, poduri și pasaje (în lungime totală de aproximativ 13 km).

Tunelul Meseș, cu o lungime de 2,89 km, este cel mai lung tunel de autostradă din România. Acest tunel este format din două galerii unidirecționale care împreună totalizează 5,78 km.

