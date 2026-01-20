Farmec premiază grija pentru mâini cu super premii pentru fiecare generație (P)

Te-ai gândit vreodată la cât de mult stres îndură mâinile tale într-o zi de iarnă? De la schimbări bruște de temperatură între exterior și interior, la diversele substanțe mai mult sau mai puțin agresive sau chiar și aerul condiționat din mașină, pielea mâinilor e mereu expusă.

E timpul să îi acorzi aceeași atenție ca și tenului. Și chiar să câștigi niște premii de la Farmec pentru asta, inclusiv o vacanță la munte!

Hidratarea mâinilor este esențială

Expunerea repetată la factori de mediu agresivi poate afecta hidratarea mâinilor. Ca și cum n-ar fi de ajuns, semnele îmbătrânirii, precum liniile fine, ridurile și petele, tind să apară mai repede pe mâinile uscate.

În mod ideal, iarna ar trebui să îți hidratezi mâinile după fiecare spălare, însă nu oricine agreează senzația de cremă proaspăt aplicată. Balsamul de Mâini Instant, în variantă Soft sau Nutritiv, se absoarbe foarte rapid și reface bariera hidro-lipidică a pielii mâinilor, oferind o senzație de confort imediat. Poți să-l aplici ori de câte ori simți nevoia, pentru că nu va crea acel disconfort de mâini „lipicioase”.

Când ai la dispoziție câteva minute în plus pentru a lăsa produsul să acționeze, caută cremele de mâini care conțin ingrediente hidratante precum uleiul de argan, vitamina E, minerale și ceai verde. Acesta din urmă previne și apariția petelor hiperpigmentare, atât de neplăcute în aspectul mâinilor. Dacă pielea mâinilor e foarte uscată sau dacă lucrezi în medii cu condiții severe, ai ca aliat Glicerina Citrică, foarte concentrată în principii active cu efect reparator și de calmare.

La fel ca în îngrijirea tenului, esențial e să alegi o cremă de mâini potrivită tipului tău de piele.

Manichiură de calitate, la îndemână, cu produsele Farmec

„Cele mai rezistente!”, „nu-mi strică deloc unghiile” – suntem siguri că ai auzit de multe ori aceste expresii când vine vorba de lacurile de unghii marca Farmec. Pe bună dreptate! Tehnologia folosită le oferă o textură foarte prietenoasă cu suprafața unghiilor și sunt disponibile în numeroase culori: intense sau pale, sidefate sau mate.

Înainte de a te bucura de eleganța nuanțelor nude sau de îndrăzneala unui roșu puternic, asigură-te că unghia este sănătoasă și pregătită pentru pașii următori. O rutină corectă în manichiură începe cu uleiul pentru cuticule masat în zona din jurul unghiei, urmat de loțiunea cu vitamina B5, tratamentul intensiv pentru întărirea unghiilor. Aplică Bază Complex Fortifiant ce va acționa ca un strat protector, înainte de ojă. S-ar putea să-ți placă atât de mult nuanța naturală a unghiei pe care o dă acest produs încât să renunți să mai aplici și culoare. Plusul de rezistență este, oricum, garantat.

Grija față de mâini, la orice vârstă, premiată de Farmec

În perioada 20 ianuarie – 20 februarie, Farmec te răsfață cu o promoție specială, creată pentru a-ți recompensa grija acordată mâinilor tale. Cumpără oricare două produse marca Farmec din categoria îngrijirea mâinilor și unghiilor și înscrie pe https://premiicufarmec.ro/ datele de pe bonul/factura de achiziție. Poți să alegi de la săpunuri, dezinfectanți, creme, lacuri de unghii sau alte produse pentru manichiură (dizolvați, tratamente etc.). Premiile sunt generoase și adaptate pe vârste, de la cele mai cool căști pentru generația Z, la bijuterii sau accesorii de top pentru generațiile Baby Boomer și Y. Premiul cel mare, oferit prin tragere la sorți, este o excursie la munte.