Protecția solară, fără mituri: recomandările Gerovital Sun pentru o piele sănătoasă (P)

Protecția solară inteligentă pornește de la produsele potrivite, dar depinde 100% și de modul în care le folosim.

Specialiștii Gerovital au pentru tine câteva sfaturi pe care ar trebui să le urmezi dacă vrei să ai o piele sănătoasă vara aceasta, dar și pe termen lung.

Mit 1: Stau puțin afară, nu am nevoie de cremă

Persoanele cu piele foarte deschisă sunt primele care contrazic acest mit. În zilele cu indice UV ridicat, chiar și perioade scurte petrecute în soare pot contribui la afectarea pielii care nu e protejată cu cremă de protecție solară. Nu te baza doar pe pielea ta rezistentă, și ea este afectată, chiar dacă semnele apar mai târziu, prin riduri, pete pigmentate și altele.



Înainte de a ieși din casă, aplică cremă pe toate zonele expuse, spun specialiștii Gerovital, care îți recomandă și să ai mereu în geantă batonul cu protecție solară. E mic, îl poți purta și în buzunar, are SPF 50 și este transparent. Poți reaplica o nouă protecție ori de câte ori ai nevoie.

Mit 2: Machiajul nu rezistă bine peste crema de soare

Cremele de protecție solară de ultimă generație au texturi foarte fine, deci nu e niciun motiv să nu le folosești ca bază de machiaj. Dacă nu ești convins, folosește direct cremele de soare nuanțate. Formula dezvoltată de specialiștii Gerovital nu doar uniformizează aspectul tenului, ci îi oferă un finisaj mai natural, cu un plus de protecție împotriva razelor solare prin SPF 50.



Mit 3: Cremele după plajă sunt un moft

După ore petrecute la soare, este recomandat să cureți pielea de urmele de SPF, apă sărată, nisip și alte impurități acumulate. Nu este doar o chestiune de igienă: dacă rămân pe piele prea mult timp, acestea pot favoriza apariția iritațiilor sau a imperfecțiunilor. Expunerea la soare și apa sărată pot contribui la deshidratarea pielii, iar un duș fierbinte poate accentua această senzație. Orice cremă hidratantă ajută, însă specialiștii Gerovital recomandă să cauți rețete cu aloe vera și alantoina care ajută pielea să se răcorească și să își recapete confortul.

Mit 4: Uleiurile naturale sunt mai sănătoase decât cremele de plajă

Toate cremele de protecție solară Gerovital sunt testate dermatologic și conțin, la rândul lor, extracte naturale, dar într-un dozaj controlat. Trenduri precum utilizarea uleiului de cocos pe motiv că e „mai sănătos” ignoră faptul că uleiurile naturale nu oferă protecție eficientă împotriva razelor soarelui, deoarece nu filtrează în mod eficient radiațiile UVA și UVB și nu au un SPF testat.



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