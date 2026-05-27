Farmec relansează Gerovital Sun cu formule și produse noi în gamă (P)

Farmec, cel mai mare producător român de cosmetice, anunță relansarea gamei Gerovital Sun într-o formulă nouă și modernă, creată pentru nevoile actuale ale consumatorilor, care își doresc protecție solară eficientă.

Sub noul concept, Gerovital Sun devine o gamă completă, care pune accent pe protecție solară ridicată, filtre de generație nouă și texturi lejere. Gama nouă include produse dedicate tuturor tipurilor de ten, inclusiv formule potrivite pentru pielea sensibilă, precum și produse special create pentru copii și bebeluși.

Ingredientul vedetă al gamei este MelinOILTM, recunoscut pentru efectele sale benefice asupra pielii. Acesta contribuie la creșterea pigmentării naturale a pielii, protejează și repară ADN-ul celular și reduce eritemul indus de soare. Prin integrarea acestui ingredient inovator și a filtrelor de ultimă generație în noile formule, Gerovital Sun oferă mai mult decât protecție solară adecvată, transformând fiecare aplicare într-un gest de îngrijire activă a pielii.



Gerovital Sun reunește 21 de produse tip cremă, spumă sau uleiuri, pentru față, corp și îngrijire after sun, dezvoltate cu expertiza unui brand românesc cu tradiție. Utilizarea lor limitează fotoîmbătrânirea și îmbătrânirea prematură a pielii, reduce roșeața, calmează pielea afectată de expunerea la soare și oferă pielii o strălucire naturală, cu aspect sănătos. Toate produsele sunt testate dermatologic.

În premieră, gama Gerovital Sun are în componență și produse de tip „baton”, foarte apreciate de cei care iubesc mișcarea în aer liber, pentru formatul practic și (re)aplicarea ușoară. Batonul de protecție solară cu SPF50+ are o textură transparentă, invizibilă pe piele, iar formatul este unul practic, fiind un produs ușor de aplicat și reaplicat pe parcursul zilei. Gama Gerovital Sun include și cunoscuta cremă Alpin, special concepută pentru activități outdoor la înălțime. Abordarea 360°, în care protecția solară vine în întâmpinarea nevoilor tuturor tipurilor de piele, se regăsește și în noua subgamă Gerovital Sun Sensitive, dedicată persoanelor cu piele delicată sau sensibilă.

Gerovital Sun este disponibilă sub o grafică nouă, în culori vii, cu informații relevante structurate într-o manieră foarte clară. Produsele se găsesc în toate supermarketurile, hipermarketurile, farmaciile partenere, precum și în rețeaua de magazine proprii Gerovital, dar și online, pe www.farmec.ro.

Despre Farmec S.A.

Farmec S.A. este una dintre cele mai mari și cu tradiție companii din România. Portofoliul companiei impresionează o lume întreagă prin produse moderne, concepute în laboratoare performante. Compania are certificare internațională GMP și comercializează produsele din portofoliu în aproximativ 30 țări.

