CNAIR a pierdut 340 de milioane de lei din cauza întârzierilor de pe Autostrada Sebeș-Turda: România riscă blocarea proiectelor de autostrăzi

România riscă blocarea proiectelor de infrastructură în contextul în care CNAIR a pierdut arbitrajul cu constructorul italian Impresa Pizzarotti pentru întârzierile de pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda.

Statul român este bun de plată după întârzierile de pe Autostrada A10 Sebeş-Turda.

Peste 340 de milioane de lei este suma pe care trebuie să o achite România, aspect ce ar putea afecta finanțarea altor proiecte majore de infrastructură, notează Spotmedia.ro

Pe lângă cele 340.000.000 de lei, suma continuă să crească lunar cu aproximativ 2 milioane de lei din dobânzi și penalități.

De altfel, constructorul italian se pregătește să ceară executarea silită a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), ceea ce ar putea duce la poprirea conturilor companiei și la blocarea finanțărilor pentru marile șantiere de infrastructură, inclusiv cele derulate prin PNRR și Programul Transport.

Contract semnat în 2014 pentru 540 de milioane de lei

Contractul pentru Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda a fost semnat în 2014, în valoare de 540 de milioane de lei, iar termenul inițial de finalizare era 2016. Lucrările au fost însă întârziate ani la rând din cauza problemelor de exproprieri, a relocării utilităților și a unor deficiențe ale studiului de fezabilitate.

Autostrada a fost deschisă circulației abia la finalul anului 2020, iar recepția lucrărilor a avut loc în 2021. Chiar și după inaugurare, tronsonul a avut probleme repetate, cu surpări și alunecări de teren, fiind necesare mai multe intervenții de reparații.

În 2020, CNAIR a aplicat penalități constructorului pentru întârzierea lucrărilor, iar italienii au deschis arbitraj la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.

Pizzarotti a susținut că întârzierile au fost provocate de statul român, din cauza exproprierilor întârziate, a utilităților nerelocate și a modificărilor de proiect cerute ulterior.

În toamna lui 2021, conducerea CNAIR, în frunte cu directorul general Cristian Pistol, a semnat un acord cu constructorul italian. Prin acel document, CNAIR recunoștea o parte din responsabilitatea pentru întârzieri și accepta plafonarea despăgubirilor la aproximativ 179,6 milioane de lei cu TVA inclus.

Totuși, tribunalul arbitral a decis ulterior că acel acord nu are valoare juridică suficientă, deoarece a fost semnat sub semnătură privată, fără autentificare notarială și fără mandat special pentru renunțarea la drepturi litigioase.

În noiembrie 2025, Curtea de Arbitraj a obligat CNAIR să plătească peste 320 de milioane de lei, sumă formată din costuri suplimentare de execuție, TVA și dobânzi penalizatoare. Din cauza neplății, suma a depășit între timp 340 de milioane de lei.

În aprilie 2026, Impresa Pizzarotti a propus o soluție de eșalonare: plata unei tranșe inițiale de 185 de milioane de lei până la 15 mai 2026, urmată de tranșe suplimentare până la sfârșitul anului. În condițiile în care plata nu a fost realizată, italienii iau în calcul executarea silită a companiei de drumuri, aspect ce riscă să blocheze conturile CNAIR și să compromită proiectele majore de infrastructură din România.

