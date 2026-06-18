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Primarul Capitalei Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, chemat la DNA

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, a fost chemat, joi, la DNA în calitate de suspect, într-un dosar de luare de mită.

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, chemat la DNA|Foto: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Primarul Capitalei Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, chemat la DNA|Foto: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

 

 


Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și principalul aliat al lui Ilie Bolojan, a fost chemat la Direcția Națională Anticorupție, notează HotNews.ro, care citează surse din presa națională. 

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Ciucu are calitatea de suspect.


Primarul Capitalei Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, chemat la DNA

Ciprian Ciucu este acuzat de luare de mită pentru a elibera o autorizație în perioada în care a fost primar de sector. 

Ciucu a fost chemat joi la DNA în calitate de suspect într-un dosar de luare de mită pe când era primarul Sectorului 6 din Capitală.


Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a fost primar al Sectorului 6 în perioada octombrie 2020 – decembrie 2025, când a preluat funcția de primar general al Capitalei.

Duminică, PNL are un congres extraordinar convocat de Ilie Bolojan după ce Nicușor Dan l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea, decizie contestată de Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu.


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