„Unii comentează mult!” Camora și-a explicat gestul făcut după golul marcat cu FC Voluntari

CFR Cluj a câștigat luni după-masă contra FC Voluntari, scor 5-0, și a bifat primul succes din acest sezon. Mario Camora (39 de ani), căpitanul echipei, a marcat primul său gol din această ediție.

Mario Camora a marcat primul său gol din acest sezon / Foto: Sergiu CRĂCIUN, monitorulcj.ro

Intrat pe teren în minutul 58, fundașul stânga a făcut un meci perfect. Deși Antonio Folha l-a preferat pe Simao Rocha în echipa de start, căpitanul ardelenilor și-a făcut simțită prezența după ce a intrat pe gazon.

Camora a marcat în minutul 86 după o fază inițiată de Șfaiț și a stabilit scorul final. Imediat după gol, jucătorul s-a dus în fața tribunei și a mimat un bătrânel care se mișcă greu, gest cu subînțeles pentru cei care îl critică din pricina vârstei sale.

„Nu am ironizat pe nimeni. E grav, sunt unii care...după tot ce am făcut pentru acest club, am fost mereu, și acum e greu, dar toți am stat alături de echipă și se uită ce am făcut aici. E făcut mai mult pentru cei care comentează mult.”, a spus Camora, la finalul meciului.

Camora, care a bifat și apariții în prima reprezentativă a României, a vorbit despre importanța victoriei de luni și despre returul cu Alaskhert, din preliminariile Conference League.

Veteranul din Gruia a recunoscut că nu a avut discuții cu patronul Neluțu Varga despre restanțele salariale, însă are încredere că omul de afaceri va rezolva problemele financiare pe care le traversează clubul.

„Contează mult această victorie, e o victorie importantă, o victorie care ne dă moral bun. Acum urmează un meci diferit, că e vorba de o eliminare, dar ne jucăm șansa noastră. Sperăm să fie mai mulți suporteri, să fie alături de noi în acest moment. Noi am demonstrat că suntem niște luptători, niște gladiatori și sperăm să câștigăm.

Noi nu am vorbit cu Neluțu nimic, dar ce sperăm este să se regleze tot la club, să nu mai fie povești și să ne putem concentra numai și numai la fotbal. Sunt probleme grave, dar noi, când ajungem pe teren, încercăm să uităm de orice problemă.

Eu sunt optimist. Până acum, când a fost greu, s-a rezolvat. Acum e o situație, din ce am înțeles, mai grea, dar am încredere că domnul Neluțu va rezolva.”, a încheiat Camora.

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