Cutremur devastator în Japonia: Zeci de răniți, persoane dispărute și clădiri prăbușite. MAE a emis o atenționare de călătorie în urma seismului de 7,1 grade.

Zeci de răniți, drumuri distruse și clădiri prăbușite în urma unui cutremur devastator care a lovit sud-vestul Japoniei.

Cutremur devastator în Japonia: Zeci de răniți, persoane dispărute și clădiri prăbușite. MAE a emis o atenționare de călătorie în urma seismului de 7,1 grade.| Foto: pexels.com

Cel puțin 50 de răniți, drumuri surpate și mii de case fără curent electric, în urma seismului puternic din Japonia.

Numeroși oameni au rămas blocați marți în interiorul unui centru comercial avariat de cutremurul puternic cu magnitudinea 7,1 produs în prefectura Kumamoto, din sud-vestul Japoniei, după ce o podea s-a prăbușit, a relatat postul public de televiziune NHK, citat de AFP, informează Agerpres.ro

Anterior, poliția locală a raportat o explozie la centrul comercial Aeon din orașul Kumamoto, dar nu a putut comenta cu privire la eventuale pagube sau victime. Conform datelor invocate de autorități o parte din peretele exterior al complexului comercial s-a prăbușit.

Cutremur devastator în Japonia: Zeci de răniți, persoane dispărute și clădiri prăbușite

În urma seismului puternic, mii de locuințe au rămas fără curent electric, drumurile au fost avariate și cel puțin 50 de persoane au fost rănite.

Într-o declarație făcută ziariștilor la biroul său din Tokyo, prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a declarat că numărul total de victime și pagube provocate de cutremur este încă în curs de evaluare.

Mai mulți oameni aflați într-un tren de mare viteză în momentul cutremurului au fost, de asemenea, răniți, a relatat ziarul Nikkei.

Peste 150.000 de persoane au fost instruite să meargă la centre de evacuare, a declarat agenția de gestionare a dezastrelor.

Locuitorii din zonele care au resimțit cel mai puternic seismul trebuie să fie atenți la alte cutremure puternice timp de aproximativ o săptămână, precum și la riscul de alunecări de teren, a declarat un oficial al Agenției Meteorologice Japoneze (JMA).

Avertismente de cutremur de urgență

Japonia este una dintre țările cele mai predispuse la cutremure din lume, cu un seism care apare cel puțin la fiecare 5 minute. Situată de-a lungul „Inelului de Foc” al vulcanilor și al faliilor oceanice care înconjoară parțial Bazinul Pacificului, în Japonia se produc circa 20% din cutremurele din lume cu magnitudinea 6 sau mai mult.

Guvernul japonez a emis avertismente de cutremur de urgență pentru prefecturile Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita și Miyazaki, toate aflate pe insula Kyushu din sud-vestul Japoniei. JMA a emis inițial o avertizare de tsunami pentru un val de 1 metru, dar ulterior a ridicat-o.

MAE a emis o atenționare de călătorie în urma seismului de 7,1 grade

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează ori intenționează să călătorească în Japonia asupra faptului că, pe fondul cutremurului cu intensitatea de 7,1 grade de marți, cu epicentrul în orașul Kumamoto (sudul insulei Kyushu), autoritățile nipone au emis un avertisment de tsunami pentru prefecturile Kumamoto, Fukuoka, Saga și Nagasaki.

În acest context, MAE recomandă acordarea unei atenții sporite în zonele de coastă din provinciile vizate și respectarea indicațiilor autorităților locale

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Japonia: +81 (0)3 3479 1804, +81 (0)3 3479 0431, +81 (0)3 3479 0432, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al misiunii diplomatice: +81 (0) 80 4461 4465.

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