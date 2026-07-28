Poprirea veniturilor ROMATSA rămâne în vigoare. Instanța din Bruxelles a stabilit primul termen abia în 2027!

Tribunalul din Bruxelles a stabilit data de 4 ianuarie 2027 pentru judecarea cererii prin care ROMATSA solicită suspendarea popririi instituite asupra veniturilor sale, în cadrul executării silite inițiate de Pfizer România împotriva statului român.

Instanța de la Bruxelles a stabilit că, pe 4 ianuarie 2027, va analiza cererea ROMATSA de suspendare a popririi instituite asupra încasărilor regiei, în dosarul executării silite deschise de Pfizer România împotriva statului român. | Imagine generată cu ajutorul AI

Instanța de la Bruxelles a stabilit că, pe 4 ianuarie 2027, va analiza cererea ROMATSA de suspendare a popririi instituite asupra încasărilor regiei, în dosarul executării silite deschise de Pfizer România împotriva statului român.

Conducerea ROMATSA și echipa de avocați a regiei au participat marți la înfățișarea de la Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles, în cadrul procedurii prin care solicită suspendarea popririi aplicate asupra încasărilor destinate finanțării serviciilor de navigație aeriană, conform stiripesurse.ro.

Judecătorii au decis însă că dosarul necesită o analiză aprofundată și au stabilit primul termen de judecată pentru 4 ianuarie 2027, fără a analiza pe fond cererea de suspendare.

ROMATSA: Traficul aerian se desfășoară normal

Reprezentanții ROMATSA au transmis că traficul aerian și siguranța zborurilor nu sunt afectate în prezent, însă menținerea popririi pe termen lung pune o presiune financiară semnificativă asupra regiei.

Potrivit instituției, veniturile indisponibilizate sunt destinate exclusiv finanțării serviciilor de navigație aeriană, iar lipsa accesului la aceste fonduri poate afecta, în timp, capacitatea de funcționare a infrastructurii și a serviciilor necesare gestionării traficului aerian.

Conflictul are la bază executarea silită cerută de Pfizer

ROMATSA a fost notificată la începutul lunii de către EUROCONTROL cu privire la procedura de executare silită inițiată de Pfizer România împotriva statului român, pentru recuperarea unei creanțe de peste 3,4 miliarde de lei.

Regia precizează că este afectată doar în calitate de terț într-un litigiu în care nu este și nu a fost parte, însă veniturile sale au fost indisponibilizate în cadrul procedurii de executare.

Oficialii cer o soluție rapidă

ROMATSA avertizează că, până la pronunțarea unei hotărâri privind suspendarea popririi, măsura rămâne în vigoare, iar veniturile regiei continuă să fie blocate.

Instituția subliniază că avertismentul nu trebuie interpretat ca o afectare imediată a traficului aerian, ci ca un semnal privind riscurile pe care blocarea prelungită a surselor de finanțare le poate avea asupra unui serviciu public esențial. Reprezentanții regiei au anunțat că vor continua demersurile legale împreună cu statul român și EUROCONTROL pentru a asigura continuitatea serviciilor de navigație aeriană și funcționarea în siguranță a rețelei europene de management al traficului aerian.

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