Viitoarea Școală Generală din Florești prinde contur. Lucrările avansează conform graficului.

Lucrările avansează conform graficului la viitoarea Școală Generală din Florești, o investiție de 54 de milioane de lei.

Viitoarea Școală Generală din Florești prinde contur | Foto: Facebook, Școala Generală Florești, Cluj

Viitoarea Școală Generală din Florești prinde contur, iar lucrările avansează conform graficului.

Școala din Florești prinde contur, iar pe santier sunt în desfășurare lucrări importante.

Lucrările avansează conform graficului la viitoarea Școală Generală din Florești | Foto: Facebook, Școala Generală Florești, Cluj

Lucrări la fațada clădirii

„Lucrările avansează conform graficului: se lucrează la instalații, continuă realizarea gardului împrejmuitor, iar schelele au fost montate pentru începerea lucrărilor la fațada clădirii. Pas cu pas, noua școală din Florești prinde contur”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook Școala Generală Florești, luni, 27 iulie 2026.

Prin acest proiect se dorește construirea un spațiu modern și sigur pentru generațiile viitoare.

Pas cu pas, viitoarea Școală Generală din Florești prinde contur | Foto: Facebook, Școala Generală Florești, Cluj

La finalul lunii iunie 2026, stadiul proiectului era de aproximativ 30%.

Școală de 54 milioane de lei în Florești

Noua Școală Generală din Florești va costa 54.3 milioane de lei, iar din această sumă 23,8 milioane de lei sunt bani europeni.

Proiectul, finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, urmăreste să răspundă cererii tot mai mari pentru servicii educaționale moderne si de calitate, prin construirea unei noi școli generale cu 36 de săli de clasă, patru laboratoare moderne, bibliotecă, sală multifunctională și spații destinate activitătilor educative și de recreere.

În această școală vor învăța aproximativ 1.000 de elevi într-un singur schimb.

Constructor: Axial Construct Invest

Proiectantul este Beletage SRL (lider asociere), alături de Mrd Instal SRL.

Colaboratori: STM Structural Design Group SRL; SQM Arhitecture SRL.

Pentru viitoarea Școală Generală din Florești, finantarea asigurată este de peste 10.000.000 euro.

Valoarea totală a proiectului: 54.342.857,15 lei

Valoare cofinațare din bugetul național: 22.871.142,63 lei

Valoare cofinațare din partea Uniunii Europene: 23.824.106,92 lei

Valoare cofinanțare din bugetul local: 7.647.607,60 lei

Obiective specifice

﻿﻿Construirea unei clădiri școlare moderne si eficiente energetic;

﻿﻿Crearea unui mediu educațional sigur, accesibil și incluziv;

﻿﻿Dotarea cu mobilier și echipamente didactice performante;

﻿﻿Sprijinirea procesului educațional și reducerea abandonului școlar.

Condiții optime de studiu pentru elevi:

Noi oportunități educaționale pentru cadrele didactice;

Creșterea atractivității zonei pentru familiile tinere;

Educație de calitate aproape de casă ;

; Spații prietenoase, accesibile și sigure;

Promovarea valorilor europene: egalitate de șanse, incluziune, durabilitate.

Scopul proiectului este de a dezvolta infrastructura locală, pentru a oferi condiții moderne de învățare elevilor din Florești.

Locuitorii din Florești sunt invitați să urmărească desfășurarea proiectului și să contribuie la păstrarea unui mediu curat și sigur în jurul santierului.

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