Când am putea avea un Guvern cu puteri depline. Sorin Grindeanu: „E dificil, dar putem deveni optimiști”.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că este dificil ca România să aibă un Guvern cu puteri depline în scurt timp și a estimat când am putea avea un nou Executiv.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu a spus când am putea avea un Guvern cu puteri depline | Foto: cdep.ro

Președintel al Camerei Deputaților și al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, 28 iulie 2026, că până pe 15 august „e dificil” să avem un guvern cu puteri depline, dar după această dată „putem deveni mai optimiști” în a avea acest guvern.

„Am spus că până în 15 august e dificil să avem un guvern cu puteri depline. După data de 15 august, cred că putem deveni mai optimiști în a avea acest guvern”, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.ro.

Nefocieri pentru un Guvern cu puteri depline. PSD vrea să dea prim-ministrul

Șeful PSD a adăugat că poartă negocieri pentru a reuși să strângă o majoritate parlamentară.

Întrebat cum va reuși să-l convingă pe președintele Nicușor Dan să îl propună premier, Grindeanu a răspuns: „Partidul Social Democrat a mers la ultimele consultări și la primele, după demiterea Guvernului Bolojan, cu propunere cât se poate de clară. Că ne asumăm guvernarea, că avem propunere de prim-ministru, în persoana mea, și că nu avem niciun fel de ezitare din acest punct de vedere. Același lucru îl vom spune și când vom fi chemați iarăși la următoarele consultări. Altceva nu am ce să adaug în plus”.

Președintele PSD a fost întrebat, de asemenea, dacă va sta de vorbă cu reprezentanții AUR, în condițiile în care George Simion a declarat că va începe discuțiile cu toate partidele pentru formarea unui nou executiv.

„N-am văzut aceste declarații. Ceea ce am remarcat, în schimb, ieri, și e un lucru bun, propunerile PSD pentru deblocarea posturilor în Sănătate au fost votate de cei de la AUR. De asemenea, a fost votată de cei din AUR și propunerea pentru rezolvarea situației de la cadastru, acel TVA de la 9 la 21%. (...) Asta am remarcat. Restul, de la intenții până la a avea discuții, sunt pași. Dar ceea ce-i cert este că România are nevoie de un guvern stabil. Asta e un lucru pe care nu poate să-l conteste nimeni, din punctul meu de vedere”, a subliniat Grindeanu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: