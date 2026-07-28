UE cere explicații Rusiei după incursiunile dronelor în România. Kaja Kallas propune noi sancțiuni!

Uniunea Europeană l-a convocat la Bruxelles pe însărcinatul cu afaceri al Federației Ruse pentru a solicita explicații după pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al României.

Uniunea Europeană a reacționat după incidentele în care drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României, convocând însărcinatul cu afaceri al Moscovei la Bruxelles. | Imagine generată cu ajutorul AI

Uniunea Europeană a reacționat după incidentele în care drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României, convocând însărcinatul cu afaceri al Moscovei la Bruxelles.

Totodată, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, conform ziare.com.

Un purtător de cuvânt al Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a declarat că Bruxellesul condamnă ferm încălcarea intenționată a spațiului aerian românesc de către drone rusești.

UE cere explicații Rusiei după incursiunile dronelor în România. „O escaladare foarte gravă!”

Potrivit reprezentanților Uniunii Europene, incursiunile reprezintă o amenințare directă la adresa securității cetățenilor europeni și a stabilității regionale.

„Acest act imprudent este o escaladare gravă, foarte gravă din partea Rusiei și amenință securitatea cetățenilor UE, stabilitatea regională și pacea internațională”, a transmis purtătorul de cuvânt al șefei diplomației europene.

România are o frontieră de aproximativ 600 de kilometri cu Ucraina, țară care se apără de invazia rusă de peste patru ani.

Kaja Kallas pregătește noi sancțiuni

Pe lângă convocarea reprezentantului diplomatic al Rusiei, Kaja Kallas a propus statelor membre ale Uniunii Europene adoptarea unor noi sancțiuni împotriva Moscovei.

Măsurile au fost motivate atât de incursiunile dronelor în spațiul aerian al României, cât și de un atac rusesc care a avariat consulatul onorific al Letoniei din estul Ucrainei.

Mesaj de solidaritate pentru România

Oficialii europeni au transmis că România și Letonia beneficiază de sprijinul deplin al Uniunii Europene în contextul incidentelor recente.

„România și Letonia au parte de solidaritatea și sprijinul nostru deplin”, a declarat purtătorul de cuvânt al șefei diplomației europene.

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