Lucrări intense pentru modernizarea străzii Piezișă. Emil Boc: „Pentru o studenție faină la Cluj-Napoca”.

Strada Piezișă din Cluj-Napoca se află în plin proces de modernizare, iar lucrările sunt intense, astfel încât studenții să se poată bucura de o stradă refăcută.

Continuă lucrările de modernizare pe strada Piezișă din Cluj-Napoca | Foto: Captură de ecran Facebook, Emil Boc

În timp ce studenții sunt în vacanță, lucrările continuă pe strada Piezișă din Cluj-Napoca.

Strada Piezișă din Cluj-Napoca, modernizată înainte de întoarcearea studenților

„Strada Piezișă, complet modernizată, pentru o studenție faină la Cluj. Studenții sunt în vacanță, iar lucrările intense avansează pentru ca la revenirea lor în octombrie, să găsească o stradă nouă, ca în povești refăcută de la zero și complet modernizată”, a anunțat primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, marți, 28 iulie 2026, într-un clip video pe pagina sa de Facebook.

Așa va arăta strada Piezisă (randare) după modernizare | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

Edilul s-a aflat pe strada Piezișă pentru a se asigura că lucrările vor fi finalizate până vin studenții în octombrie la facultate.

Practic, este înlocuită rețeaua de iluminat, sunt introduse cablurile în subteran și schimbați stâlpii vechi de beton cu unii moderni.

11 mil. lei pentru modernizarea străzii Piezișă

Canalizarea pluvială este realizată, rețeaua de gaz a fost schimbată, iar acum se pregătește stratul de balast.

Urmează etapa finală: pavarea cu granit.

„La final, strada Piezișă va avea arbori, mobilier urban și un spațiu public modern, astfel încât studenții să se bucure de o studenție faină la Cluj, pe Piezișă și nu numai. Strada va fi un spațiu care să îți facă plăcere ca student. Să te simți bine la Cluj”, a mai spus Emil Boc.

„Strada studenților”, așa cum mai este numită strada Piezișă din complexul studențesc Hașdeu va fi transformată într-o zonă pietonală modernă, cu acces auto limitat, în urma unei investiții de 11,3 milioane de lei.

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