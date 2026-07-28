De la produse apreciate de români la exporturi pe piețe europene: exemplul înghețatei Gelatelli de la Lidl (P)

Vara și înghețata merg mână în mână, iar pentru mulți români Gelatelli a devenit una dintre alegerile preferate atunci când vine vorba despre un desert răcoritor, care să bifeze toate așteptările.

Marca proprie disponibilă în magazinele Lidl reunește sub același nume varietatea și cea mai bună calitate la prețuri accesibile, iar alegerile clienților sunt confirmate și de rezultatele cercetării YouGov® România 2025: Lidl și Gelatelli ocupă primul loc în categoria înghețatei din România.

O marcă proprie Lidl construită pentru toate gusturile

Cu peste 70 de opțiuni disponibile în sezonul de vară, Gelatelli răspunde unor preferințe și momente de consum diverse. Fie că este vorba despre o gustare rapidă într-o zi călduroasă, despre un desert împărțit cu familia sau despre o experiență inspirată de gelateriile europene, gama include cornete, vafe, sandwich-uri, înghețată pe băț, sortimente premium și produse disponibile în formate mai mari, potrivite a fi împărțite cu familia sau prietenii.

Pentru a asigura diversitate și standarde ridicate de calitate, înghețatele marcă proprie Lidl sunt produse atât în România, cât și în alte țări europene, precum Germania, Italia, Olanda, Slovenia, Grecia, Franța sau Spania. Astfel, consumatorii au acces la o varietate extinsă de arome, rețete și formate, adaptate diferitelor preferințe și momente de consum.

Produse realizate în România care ajung și în alte țări europene

Puțini români știu că o parte dintre înghețatele produse în România ajung și pe rafturile magazinelor Lidl din alte țări europene. Printre aceste tipuri de înghețată se numără înghețata cu pepene galben, tortul de înghețată cu fructe de pădure și o selecție de sortimente tip vafă.

Prin intermediul rețelei internaționale Lidl, aceste produse sunt exportate și pot fi găsite în Bulgaria, Grecia, Ungaria, Croația, Serbia, Slovenia și Slovacia. Astfel, produse realizate în România ajung pe mesele consumatorilor din mai multe țări europene, contribuind la promovarea calității apreciate de clienții Lidl din România.

Calitatea confirmată de preferințele consumatorilor

Calitatea Gelatelli este confirmată și de preferințele românilor. Un studiu realizat de YouGov® în 2025 poziționează Lidl, prin marca sa proprie Gelatelli, drept lider în categoria înghețatei din România, atât din perspectiva valorii, cât și a volumului vânzărilor. Rezultatul reflectă o realitate simplă: într-o categorie în care tentațiile sunt numeroase, alegerea finală este influențată de câteva criterii esențiale – experiența de consum, varietatea și, nu în ultimul rând, echilibrul dintre calitate și preț*.

Rezultatele reflectă succesul unui model construit în jurul mărcilor proprii și al investițiilor constante în calitate și accesibilitate. Astăzi, mărcile proprii reprezintă o componentă definitorie a ofertei Lidl, fiind branduri apreciate și căutate de români.

Ofertele Lidl care aduc calitatea Gelatelli și mai aproape de români

Diversitatea și calitatea gamei Gelatelli sunt completate de ofertele disponibile săptămânal în magazinele Lidl din toată țara. De exemplu, în această săptămână, Lidl are oferte la înghețată, disponibile în aplicația Lidl Plus. Până vineri, 31 iulie, clienții pot achiziționa o varietate de sortimente folosind 2.000 de Puncte Lidl dintre cele acumulate în aplicație.

Oferta Lidl include mai multe tipuri de înghețată Gelatelli, cum ar fi înghețată trio cu fistic, alune și stracciatella (2500 ml), înghețată trio cu aromă de ciocolată, vanilie și căpșuni (2500 ml), înghețată sandwich cu gust de vanilie și cacao (960 ml), înghețată Crunchy Cones caramel / stracciatella (6 x 110 ml), înghețată la pahar, diverse sortimente (500 ml), înghețată premium cu caramel sărat (300 g), înghețată stil american, diverse sortimente (500 ml), înghețată la cornet cu gust de vanilie (960 ml), înghețată pe băț dublu glazurată cu fistic / caramel sărat (4 x 90 ml) și batoane de înghețată proteică, cu ciocolată, ciocolată albă sau cookie (5 x 70 ml).

Gelatelli: O poveste despre calitate, varietate și încredere

De la produsele apreciate de consumatorii români și până la sortimentele care ajung pe piețele europene prin rețeaua Lidl, Gelatelli ilustrează modul în care calitatea, varietatea și accesibilitatea pot merge mână în mână. Într-o categorie în care gustul și experiența de consum contează cel mai mult, succesul brandului Lidl este confirmat atât de preferințele consumatorilor, cât și de prezența unor produse fabricate în România pe rafturile magazinelor Lidl din mai multe țări europene.

*La nivelul cotei de piață în valoare și în volum (unități), conform cercetării YouGov® România, realizate în perioada ianuarie–decembrie 2025 pe un eșantion brut de 6.000 de gospodării, reprezentativ la nivel național. Studiul are la bază informații obținute prin monitorizarea consumului casnic pentru toate categoriile de produse de larg consum, prin intermediul cercetării de tip Panel de Gospodării a YouGov România.