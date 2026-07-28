S-a stabilit data și ora primului derby între CFR și „U” Cluj din acest sezon!

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat marți programul etapei cu numărul #4 din cadrul Superligii, cea în care se va juca și derby-ul Clujului, între CFR și Universitatea.

CFR Cluj și U Cluj se întâlnesc la începutul lunii viitoare / Foto: Sergiu CRĂCIUN, monitorulcj.ro

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat marți programul etapei cu numărul #4 din cadrul Superligii, cea în care se va juca și derby-ul Clujului, între CFR și Universitatea.

Meciul este programat luni, 10 august, de la ora 21:30, pe terenul formației din Gruia și va fi primul meci direct între cele două echipe din acest sezon.

Până la data acelui meci, vișiniii mai au de jucat returul cu Alaskhert, meciul cu Rapid din etapa a 3-a și eventual meci tur din turul următor al preliminariilor europene.

La rându-i, „studenții” mai au de evoluat meciul retur cu Brann, duelul din campionat cu FC Botoșani și eventuala primă manșă din turul 3 preliminar la Conference League.

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