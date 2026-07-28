Spor natural negativ, la Cluj. Numărul nașterilor scade dramatic: 598 de decese raportate într-o singură lună.

În mai 2026, numărul naşterilor înregistrate în judeţul Cluj a scăzut față de luna aprilie, precum și față de aceeași perioadă a anului trecut. Sporul natural s-a menținut negativ: minus 174 persoane, numărul persoanelor decedate fiind de 1,4 ori mai mare decât cel al născuților vii.

Spor natural negativ, la Cluj. Numărul nașterilor scade dramatic: 598 de decese raportate într-o singură lună| Foto: pexels.com

Sporul natural negativ se accentuează la Cluj: în mai 2026, s-a înregistrat nașterea a 424 copii, cu 25 copii mai puțini decât în luna aprilie 2026 și cu 69 copii în minus față de luna mai 2025.

Numărul deceselor a fost mai mic față de aprilie 2026, cât și față de luna mai 2025, dar sporul natural rămâne negativ, potrivit datelor remise monitorulcj.ro de Direcția Județeană de Statistică (DSJ) Cluj.

Spor natural negativ, la Cluj. Numărul nașterilor scade dramatic: 598 de decese raportate într-o singură lună

Numărul deceselor consemnate în luna mai 2026 a fost de 598, cu 14 decese mai puține decât în luna aprilie 2026 și cu 21 decese în scădere față de mai 2025.

Scădere dramatică a nașterilor, în primele cinci luni ale anului, la Cluj|Sursa: DSJ Cluj

„Sporul natural (diferenţa dintre numărul născuţilor-vii şi numărul persoanelor decedate) s-a menținut negativ (-174 persoane), numărul persoanelor decedate fiind de 1,4 ori mai mare decât cel al născuților vii”, potrivit DSJ Cluj.

Sursa: DSJ Cluj

În plus, în mai 2026, a fost raportat un deces la copiii cu vârstă sub 1 an.

În perioada menționată, în județul Cluj s-au înregistrat 74 de divorțuri și 537 căsătorii.

România poate pierde până la un sfert din populație până în 2080, potrivit datelor prezentate de Institutul Național de Statistică în toamna anului trecut.

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