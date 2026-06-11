Dobândă „usturătoare” pentru România în procesul pierdut cu Pfizer. Statul caută soluții pentru a nu plăti intregral peste 680 mil. euro.

Pentru cei aproximativ 680 de milioane pe care România trebuie să îi plătească către Pfizer, dobânda este de de aproximativ 2,5 milioane de euro/lună.

România trebuie să plăteacă aproximativ 680 mil. euro către Pfizer, bani la care se adaugă dobândă zilnică | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

România încearcă să reducă impactul asupra bugetului de stat al obligației de plată de aproximativ 680 de milioane de euro către Pfizer, după pierderea unui proces privind achiziția de vaccinuri anti-COVID-19, și caută o soluție mai bună decât plata integrală imediată, a afirmat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Dobâdândă „usturătoare” pentru România în procesul pierdut cu Pfizer

Potrivit acestuia, suma reprezintă 0,2% din PIB și reprezintă o presiune serioasă într-un an cu mari eforturi pentru reducerea deficitului. Mai mult, dobânda zilnică este de aproximativ 81.000 de euro pe zi, respectiv aproape 2,5 milioane de euro pe lună.

„Dosarul Pfizer este unul dintre cele mai dificile dosare financiare pe care România trebuie să le gestioneze în acest moment. România a pierdut procesul, iar suma de plată este de aproximativ 680 de milioane de euro, adică peste 3,4 miliarde de lei. În termeni bugetari, vorbim despre aproape 0,2% din PIB - o presiune serioasă într-un an cu mari eforturi pentru reducerea deficitului. În plus, după pierderea procesului, dobânzile curg zilnic: aproximativ 81.000 de euro pe zi, adică aproape 2,5 milioane de euro pe lună. Nu pot intra în detaliile negocierii cu Pfizer. Există un regim de confidențialitate pe care trebuie să îl respectăm. Într-un dosar de această dimensiune, orice declarație publică făcută imprudent poate afecta poziția României. Ce pot spune este că, de la momentul pierderii procesului, facem eforturi continue pentru a diminua impactul acestuia asupra bugetului de stat și, în consecință, asupra banilor cetățenilor”, a scris Nazare pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a precizat că autoritățile române au inițiat discuții cu reprezentanții companiei, au avut întâlniri la Washington și colaborează cu Ministerul Sănătății, cu autoritățile din Polonia, aflate într-o situație similară, precum și cu Comisia Europeană.

„Obiectivul este să reducem cât mai mult consecințele asupra bugetului. Căutăm o soluție mai bună decât plata integrală imediată: fie printr-o formulă care să limiteze presiunea bugetară, fie prin produse medicale de care sistemul de sănătate are nevoie, în locul unor vaccinuri care nu mai sunt necesare României. Trebuie, în același timp, să menținem un nivel de realism. Negocierea este una dificilă, pentru că vine după un verdict nefavorabil. Facem tot ceea ce ține de noi, dar rezultatul nu depinde doar de partea română. Acest dosar arată cât de scump poate deveni un angajament luat fără o evaluare corectă a nevoilor reale. În 2021 am avertizat, în scris și în Guvern, că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România. Astăzi trebuie să gestionăm consecințele: să apărăm România în apel, să limităm pierderile și să protejăm bugetul cât se mai poate”, a arătat Nazare.

Un tribunal din Bruxelles a condamnat, în prima instanță, Polonia și România să plătească un sold restant pentru vaccinurile COVID-19 comandate de la grupul farmaceutic Pfizer/BioNTech, în valoare de 1,3 miliarde de euro, și, respectiv, 600 de milioane de euro.

Compania farmaceutică americană Pfizer a dat în judecată cele două țări în toamna anului 2023 pentru a impune executarea acestor contracte de achiziție, pe care, în urma încheierii pandemiei, Polonia și România au refuzat să le îndeplinească integral.

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Foto: DepositPhotos.com

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