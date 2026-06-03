Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la finalul anului

Plafonarea adaosului comercial la produsele de bază expiră la 30 iunie 2026. Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților a votat, miercuri, prelungirea măsurii până la sfârșitul anului. Însă, pentru a intra în vigoare, proiectul mai are nevoie de votul plenului Camerei Deputaților.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la finalul anului|Foto: monitorulcj.ro

Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților a votat miercuri prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului.

„Am cerut prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului”, a anunțat ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la finalul anului

„La propunerea noastră, Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților a votat astăzi prelungirea măsurii până la sfârșitul anului, în loc de expirarea acesteia la finalul lunii iunie.

Astfel, plafonarea adaosului comercial va continua să contribuie la limitarea creșterii prețurilor la alimentele de bază (...) Sper ca și plenul Camerei Deputaților să aprobe această prelungire, astfel încât familiile să poată cumpăra și în continuare, până la sfârșitul anului, produsele alimentare esențiale la prețuri mai mici”, a scris miercuri, pe pagina de Facebook, ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna.

Lista alimentelor cu prețuri plafonate

Alimentele incluse în categoria de produse ale căror prețuri sunt plafonate cuprinde:

*pâine albă simplă (300-500 g),

*lapte de consum 1 litru (1,5% grăsime, fără UHT),

*brânză telemea de vacă vrac,

*iaurt simplu de vacă (3,5% grăsime, maximum 200 g),

*făină albă de grâu '000' (până la 1 kg),

*mălai (până la 1 kg),

*ouă de găină calibrul M,

*ulei de floarea-soarelui (până la 2 litri),

*carne proaspătă de pui, carne proaspătă de porc,

*legume proaspete vrac (roșii, ceapă, castraveți, morcovi, ardei etc.),

*fructe proaspete vrac (mere, pere, prune, struguri),

*cartofi proaspeți albi vrac,

*zahăr alb tos (până la 1 kg),

*smântână (12% grăsime),

*unt (până la 250 g)

*magiun (până la 350 g).

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