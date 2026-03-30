Rămâne plafonat adaosul comercial la alimentele de bază. Reducerea accizei la carburanți, luată în calcul.

Adaosul comercial pentru alimentele de bază va rămâne plafonat, iar Guvernul ia în calcul și reducerea accizei la carburanți.

Adaosul comercial pentru alimentele de bază va rămâne plafonat, iar Guvernul ia în calcul și reducerea accizei la carburanți | Foto: monitorulcj.ro

Coaliția de guvernare a analizat, în cadrul ședinței de luni, 30 martie 2026, principalele teme de interes public, cu accent pe impactul creșterii prețurilor la carburanți asupra populației și economiei.

Potrivit unui comunicat transmis presei, liderii Coaliției au discutat măsuri concrete pentru limitarea efectelor acestei crize și au convenit ca, în perioada imediat următoare, să fie adoptate noi măsuri pentru protejarea cetățenilor și menținerea echilibrelor economice.

Adaosul comercial la alimente, plafonat în continuare, iar reducerea accizei la carburanți este luată în calcul

Astfel, principala măsură luată în calcul este reducerea accizei la carburanți.

Totodată, Coaliția a decis plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă trei luni.

În vederea promovării unui noului set de măsuri, Coaliția a mandatat un grup de lucru, format din viceprim-miniștrii Marian Neacșu și Tanczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Economiei, Irineu Darău.

Reamintim că săptămâna trecută, Guvernul României a decis plafonarea adaosului comercial la nivelul mediei din 2025, limitarea exporturilor de motorină și țiței doar cu acordul autorităților și sancțiuni de până la 10% din cifra de afaceri pentru nerespectarea noilor prevederi.

