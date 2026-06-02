Florin Estefan a dat în judecată Ministerul Culturii după demiterea sa de la conducerea Operei Române din Cluj

Fostul manager al Operei Române din Cluj, Florin Estefan, a dat în judecată Ministerul Culturii.

Fostul manager al Operei Române din Cluj, Florin Estefan, a dat în judecată Ministerul Culturii. | Foto: Facebook Florin Estefan

Baritonul Florin Estefan, demis recent de la conducerea Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, a decis să acționeze în instanță Ministerul Culturii după ce a primit la evaluarea anuală nota 6,95, cu cinci sutimi sub pragul minim de 7 necesar pentru continuarea mandatului. Conform Ministerului Culturii, rezultatul evaluării a dus automat la încetarea mandatului său de manager.

Estefan susține că evaluarea este nedreaptă și că nu reflectă rezultatele obținute de Opera clujeană în ultimii ani. Potrivit acestuia, instituția a înregistrat performanțe artistice și administrative importante, iar în anii precedenți evaluările sale au depășit constant nota 9.

„Rezultatul primit, 6,95, cu doar 0,05 sub pragul prevăzut de lege pentru continuarea mandatului, este profund nedrept și în totală contradicție cu realitatea activității desfășurate”, a transmis Florin Estefan într-un mesaj public pe pagina sa de Facebook.

Contestația administrativă a fost respinsă

Fostul manager a contestat inițial procedura la Ministerul Culturii, invocând presupuse vicii de procedură și lipsa de imparțialitate a unui membru al comisiei de evaluare. Contestația administrativă a fost însă respinsă, motiv pentru care Estefan a decis să continue demersurile în instanță.

Potrivit declarațiilor sale, a fost depusă o acțiune în contencios administrativ pentru suspendarea efectelor evaluării și a ordinului prin care i-a încetat mandatul.

Captură de ecran de pe portalul instanțelor.

Bogdan Gheorghiu a preluat interimatul

Între timp, Ministerul Culturii l-a numit manager interimar al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca pe fostul ministru al Culturii, Bogdan Gheorghiu, pentru o perioadă de 120 de zile. Numirea a fost anunțată imediat după încetarea mandatului lui Florin Estefan.

Florin Estefan a anunțat că va rămâne în cadrul instituției în funcția de director artistic până la soluționarea litigiului și a precizat că dorește să contribuie la menținerea stabilității Operei în perioada următoare.

Reacții de susținere din mediul cultural și administrativ

Demiterea lui Florin Estefan a stârnit numeroase reacții în mediul cultural clujean. Mai multe personalități publice și reprezentanți ai sectorului cultural și-au exprimat susținerea față de fostul manager al Operei, iar primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a solicitat Ministerului Culturii publicarea raportului de evaluare care a stat la baza deciziei.

Vă reamintim că Jazz in the Park, TIFF, Andi Daiszler, Bob Rădulescu, Adrian Damian și numeroase personalități ale vieții culturale clujene și-au exprimat public susținerea pentru Florin Estefan.

După 11 ani la conducerea instituției, Florin Estefan afirmă că își va apăra în instanță activitatea managerială și consideră că evaluarea care a dus la demitere nu reflectă performanțele obținute de Opera Națională Română din Cluj-Napoca în ultimul deceniu.

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