CFR Cluj și-a aflat prima adversară din cupele europene!

CFR Cluj va juca cu Alaskhert, locul 4 din Armenia, în turul al doilea din preliminariile pentru grupele Conference League.

CFR Cluj va juca contra lui Alaskhert în turul al doilea preliminar din Conference League / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

CFR Cluj și-a aflat prima adversară din cupele europene în acest sezon.

Vișiniii vor da piept cu Alaskhert, locul 4 din Armenia, în turul al doilea din preliminariile pentru grupele Conference League.

Armenii au câștigat dubla cu Yelimay Semey, din Kazahstan, după o victorie dramatică la loviturile de departajare.

CFR Cluj și Alaskhert s-au mai întâlnit în 2018, în preliminariile pentru grupele Europa League. Atunci, ardelenii s-au impus fără probleme, scor 7-0 la general.

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