Lumea culturală din Cluj sare în apărarea lui Florin Estefan! TIFF, Jazz in the Park și artiști locali contestă demiterea managerului Operei Române din Cluj-Napoca.

Demisia forțată a lui Florin Estefan de la conducerea Operei Naționale Române din Cluj-Napoca a provocat un val fără precedent de reacții în mediul cultural clujean.

Ioan Holender și Florin Estefan, pe scena Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, în cadrul unui eveniment dedicat artei lirice. | Imagine realizată de Nicu Cherciu și utilizată cu acordul acestuia.

Organizatori de festivaluri, artiști, oameni de comunicare și personalități locale contestă public evaluarea în urma căreia managerul Operei a primit nota 6,95, cu doar cinci sutimi sub pragul necesar pentru continuarea mandatului.

În ultimele ore, spațiul public din Cluj s-a umplut de mesaje de susținere pentru Florin Estefan, tenor și manager considerat de mulți drept omul care a transformat Opera Română într-una dintre cele mai vizibile și conectate instituții culturale din oraș.

Contextul scandalului este amplificat și de faptul că Ministerul Culturii l-a numit manager interimar pe fostul ministru liberal al Culturii, Bogdan Gheorghiu, decizie care a alimentat și mai mult acuzațiile privind politizarea instituției. Acesta a preluat conducerea interimară după încheierea mandatului lui Florin Estefan.

TIFF și Jazz in the Park: „Rezultatele reale nu pot fi ignorate”

Printre cele mai importante reacții se numără cele ale TIFF și Jazz in the Park, două dintre cele mai puternice branduri culturale ale Clujului. Reprezentanții TIFF au transmis că, în toți anii colaborării cu Opera Română, au avut parte de „profesionalism, deschidere, dialog și proiecte construite cu viziune”.

„Florin Estefan a avut un rol important în dezvoltarea unei instituții care a reușit să aducă public nou aproape de operă și să transforme cultura într-o experiență vie pentru comunitatea clujeană”, au transmis organizatorii TIFF.

La rândul lor, reprezentanții Jazz in the Park au afirmat că nota primită de Florin Estefan „ridică multe semne de întrebare”, în condițiile în care Opera Română devenise una dintre cele mai performante instituții culturale din oraș.

„Vestea demiterii directorului Operei Române a venit ca un șoc în piața locală”, au transmis organizatorii festivalului.

Andi Daiszler: „N-am mai văzut o susținere atât de largă”

Andi Daiszler, președintele asociației Daisler, a descris mobilizarea din jurul lui Florin Estefan drept una fără precedent. „N-am mai văzut o susținere atât de largă provenită de la oameni de toate categoriile profesionale precum e acum campania în sprijinul lui Florin Estefan”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook

Daiszler a vorbit despre proiectele care au schimbat imaginea Operei în ultimii ani, de la Opera Aperta și Balul Operei până la evenimentele organizate în spații neconvenționale.

„A făcut Opera profund umană”, a transmis acesta, cerând totodată mai multă transparență în organizarea concursurilor publice.

„O muncă de 10 ani se poate nărui într-o singură zi”

Scenograful Adrian Damian a transmis unul dintre cele mai emoționale mesaje, spunând că este „trist și revoltat” după aflarea veștii.

„Mă înfurie să văd cum un manager care a construit o instituție în care artiștii, tehnicienii și toți cei din administrație lucrează împreună, în armonie, pentru binele spectacolelor poate fi înlăturat cu atâta iresponsabilitate”, a scris acesta.

Damian a amintit de producții precum „AIDA” și „La Fanciulla del West”, despre care spune că au demonstrat capacitatea Operei din Cluj de a produce spectacole la standarde foarte ridicate.

Nicu Cherciu îl apără pe Florin Estefan: „O situație nedreaptă și greu de înțeles”

Unul dintre cei mai apreciați fotografi din Cluj-Napoca, Nicu Cherciu, și-a exprimat public susținerea pentru Florin Estefan, spunând că este „o situație nedreaptă și greu de înțeles”, în condițiile în care Opera clujeană a avut o „traiectorie ascendentă” în ultimii ani.

„E trist că înlăturăm și înlocuim oameni care pun arta lirică, succesul instituției și viața culturală locală mai presus de interese proprii”, a transmis Cherciu pe pagina sa de Facebook.

Bob Rădulescu, reacție furioasă după plecarea lui Florin Estefan de la Opera Română din Cluj

Actorul și omul de televiziune Bogdan Bob Rădulescu a reacționat dur după demiterea lui Florin Estefan, susținând că managerul Operei Române din Cluj a fost „mazilit în bătaie de joc” după ce a primit nota 6,95 la evaluare, deși în anii anteriori obținuse constant note de peste 9,50.

Rădulescu a criticat public și modul în care a fost gestionată evaluarea de către Ministerul Culturii, afirmând că decizia reprezintă „o mizerie făcută orașului și Operei”, în timp ce susținerea comunității pentru Florin Estefan continuă să crească în mediul online.

Renate Roca-Rozenberg: „Nu vorbim doar despre o demitere”

Un mesaj puternic a venit și din partea lui Renate Roca-Rozenberg, implicată în comunicarea festivalului Opera Aperta. Aceasta a povestit cum a descoperit o echipă care „face concerte la miezul nopții”, merge „în ultima grădină din oraș” pentru un concert și încearcă permanent să apropie opera de oameni.

„Nu vorbim doar despre o demitere total incorectă și nejustificată, ci despre faptul că în mod gratuit și exclusiv motivat politic, munca unor oameni chiar nu contează”, a transmis aceasta.

Valul de reacții publice transformă cazul Florin Estefan într-unul dintre cele mai tensionate momente culturale ale ultimilor ani la Cluj-Napoca, într-un oraș care și-a construit imaginea tocmai pe ideea de capitală culturală și deschidere artistică.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: